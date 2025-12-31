La Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, presentó este martes en la ciudad de Paraná la 12ª edición de la Fiesta del Sol y del Río de Valle María, uno de los eventos más esperados del calendario estival entrerriano. La presentación se realizó bajo la modalidad de showroom y sirvió como anticipo de una celebración que tendrá lugar el sábado 3 y domingo 4 en el balneario municipal de Valle María, localidad del departamento Diamante.

La fiesta propone dos jornadas a orillas del río Paraná con una variada agenda de actividades que incluirá bandas en vivo, deportes de playa y una feria de emprendedores, consolidándose como un espacio de encuentro para vecinos y turistas, y especialmente para el público joven que elige la costa entrerriana para dar inicio a la temporada de verano.

Durante la presentación, el director general de Turismo de Entre Ríos, Sebastián Bel, destacó la relevancia del evento en el inicio de la temporada. “La microrregión El Paraná y sus aldeas arrancan el verano con una fiesta muy fuerte, como lo es la edición número 12 de la Fiesta del Sol y del Río de Valle María, que será el evento más convocante de la costa del Paraná en el comienzo del verano entrerriano”, señaló.

Bel subrayó además el posicionamiento de la provincia a partir de este tipo de propuestas. “Entre Ríos está muy bien posicionada con estas fiestas, y por eso los municipios realizan un gran esfuerzo para darle un valor agregado a la propuesta turística”, remarcó, al tiempo que destacó la importancia del calendario de eventos y fiestas populares como eje estratégico para dinamizar el movimiento turístico en todo el territorio provincial.

Por su parte, el intendente de Valle María, Mario Sokolovsky, expresó que las expectativas para esta nueva edición son muy buenas. “Trabajamos durante todo el año para preparar y acondicionar el escenario que es nuestro maravilloso balneario municipal y para armar una cartelera que guste a los distintos públicos. El año pasado tuvimos una hermosa fiesta y este año redoblamos la apuesta, con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo y del Gobierno de Entre Ríos”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que “desde nuestra pequeña localidad también sumamos al turismo de la provincia”.

De la presentación participó también el coordinador de Turismo de Valle María, Franco Rohr, quien destacó el trabajo articulado entre el municipio y la provincia para fortalecer la visibilidad de los destinos y de sus eventos. Desde la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, en tanto, se valoró especialmente el rol de estas celebraciones como motores de identidad, movimiento turístico y desarrollo local, en el marco de una temporada de verano que se proyecta con una agenda amplia y diversa en toda la provincia.