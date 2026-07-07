La Biblioteca Popular "Fermín Chávez" fue escenario de la presentación del libro "La Iglesia Católica en Nogoyá", una obra de la escritora Enriqueta de Filippe que propone un recorrido por la historia de la institución religiosa y su influencia en la vida social, cultural y espiritual de la comunidad.

La actividad formó parte de la programación organizada con motivo del mes aniversario cívico y religioso de la ciudad y reunió a vecinos, referentes culturales y autoridades locales.

Durante el encuentro, la autora compartió aspectos de la investigación que dio origen a la publicación, un trabajo que recopila hechos, documentos y testimonios para reconstruir el papel que desempeñó la Iglesia Católica en el desarrollo de Nogoyá a lo largo de los años.

La obra pone en valor no solo la dimensión religiosa de la institución, sino también su aporte en ámbitos como la educación, la acción social y la construcción de la identidad comunitaria.

La presentación contó con la presencia de la viceintendenta Desireé Peñaloza; el secretario de Gobierno, Beltrán Lora; la coordinadora de Cultura, Karina Clementin; el senador departamental Rafael Cavagna; además de concejales y representantes de distintas instituciones.

El encuentro permitió destacar la importancia de preservar la memoria histórica local a través de publicaciones que recuperan el patrimonio documental y acercan a las nuevas generaciones aspectos fundamentales de la historia de la ciudad.

Con esta obra, Enriqueta de Filippe suma un nuevo aporte a la bibliografía nogoyaense y contribuye a mantener viva la memoria colectiva de una comunidad cuya historia también se construyó alrededor de sus instituciones religiosas.