En el marco de una consulta pública realizada en Nogoyá, profesionales de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) presentaron una serie de anteproyectos de obras viales orientadas a mejorar la conectividad y potenciar el desarrollo productivo del departamento. Las iniciativas forman parte de un paquete de proyectos que se gestionan para su financiamiento ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Obras proyectadas

Durante la instancia participativa se dieron a conocer los detalles técnicos de una obra que contempla la construcción de un puente de hormigón de 80 metros sobre el arroyo El Sauce, junto a obras complementarias, además del mejoramiento con calzada de ripio de la ruta provincial N° 43.

Asimismo, se presentó el anteproyecto para la construcción de una avenida circunvalar en la ciudad de Nogoyá, un corredor considerado estratégico para optimizar la circulación vehicular y fortalecer la vinculación con rutas clave de la región.

Participación y respaldo político

La vicegobernadora Alicia Aluani destacó la importancia de la participación ciudadana en este tipo de instancias: “Es fundamental que los vecinos se interioricen de estas obras que van a mejorar la conectividad para productores, docentes y trabajadores que transitan a diario por estos caminos”.

En ese sentido, subrayó que los proyectos se enmarcan en una política de reactivación de la obra pública impulsada por el gobierno provincial.

Por su parte, el senador departamental Rafael Cavagna remarcó la relevancia de las iniciativas, especialmente la obra sobre la ruta provincial N° 43, a la que calificó como “sumamente importante para la cuenca lechera del departamento”.

También señaló que la futura avenida circunvalar permitirá mejorar la conexión de Nogoyá con otros departamentos y con la provincia de Santa Fe, fortaleciendo la integración regional.

Impacto productivo y estratégico

De concretarse el financiamiento, ambas intervenciones representarían un impulso significativo para la economía regional. La ruta provincial N° 43 es un corredor clave para el transporte de materias primas vinculadas a la producción láctea, cerealera y ganadera.

En tanto, la avenida circunvalar se proyecta como un nodo estratégico dentro de la red vial, ya que permitirá articular la Ruta Nacional 12 —a través de la ruta provincial N° 26— con la ciudad de Victoria y, desde allí, mediante la Ruta Nacional 174, con el puente que conecta con el puerto de Rosario.

Las autoridades coincidieron en que estos proyectos no solo mejorarán la conectividad, sino que también contribuirán a consolidar el desarrollo productivo y logístico de toda la región.