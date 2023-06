Nogoyá.- El Consejo Provincial del Niño, Adolescente y Familia (COPNAF) realizó la presentación en el ámbito de la ciudad del programa “Familias de Abrigo” el que tiene por objetivo brindar atención y cuidado a niños y/o niñas que, producto de la vulneración de sus derechos, deben ser separados de su grupo familiar de origen, integrándolos transitoriamente a un grupo familiar seleccionado para tal fin, exclusivo para menores de cero a dos años de edad, sin cuidados parentales.

Las familias que reciben estos niños, están obligadas a velar por el cumplimiento del ejercicio de sus derechos, lo que implica atender sus necesidades nutricionales, afectivas, vinculares, educacionales, de salud, de identidad y recreación.

Desde el COPNAF remarcaron que se trata de un programa de acogimiento temporal, no de adopción; los postulantes no pueden estar anotados en el registro de adopción, ni tampoco podrán incorporarse al mismo luego de ser parte de este.

Familias de Abrigo establece además una colaboración financiera, a través de una asistencia económica mensual por parte del organismo provincial a las familias que sean incorporadas, con destino al cuidado de los infantes.

Al momento de la presentación, el titular del COPNAF Entre Ríos Gabriel Leconte, reconoció que el programa representa un trabajo muy difícil, “si bien la convocatoria es abierta y se trabaja con diferentes actores de la sociedad, hay que tener en cuenta ciertos parámetros, no tener intención de ser pretensos adoptantes luego del cuidado. Como así también trabajar con la Dirección de Infancia y las coordinaciones para ser los más cuidadosos posibles en el vinculo.

“No suele en estas instancias haber mucha cantidad de familias disponibles para cuidar en el marco de medidas excepcionales. Desde el organismo seguiremos repitiendo estas jornadas, siendo claros con los criterios para no caer en ilegalidades o confusiones para que no se convierta en una guarda de hecho” señaló Leconte y al ser consultado sobre el apego que se podría generar entre la familia y el pequeño que sean incorporados al programa, explicó que la Dirección de Infancias estableció un programa de pautas para trabajar en ello, “creemos que es beneficioso para algunas franjas etarias. La familia de abrigo no puede ser guardadores ni pretensos adoptantes. Sobre la experiencia, el titular del COPNAF contó que hay experiencias muy buenas y otras que no han funcionado, sobre los que han trabajado para corregir errores.

“Es un programa que sabemos no tendrá muchos aspirantes, reconocemos que es difícil, porque en el ámbito de la subjetividad es difícil dejar de pasar el tiempo con ese niño, por eso tratamos de ser claros y trabajar en bases a las líneas del programa. Seguiremos intentando, preferimos apostar a esta forma de cuidado alternativo, que priorice a los niños sin caer en una guarda de hecho”.

También recordó el funcionario provincial que se trabaja con programas de fortalecimiento familiar para otorgar ayudas económicas a las familias que accedan al mismo, articulando con los efectores públicos para los cuidados de salud, acorde a los planes de acción que se elaboran entre las coordinaciones para cada caso concreto.

“No solo hay que trabajar con el niño, sino también con los responsables del acogimiento, que remarcamos que es una tarea voluntaria” concluyó.

Por su parte, el coordinador de la sede departamental del organismo, Carlos Acosta, agregó que “no es conveniente que el niño esté alejado de su familia cuando justamente tiene que revincularse con ella, por eso esta herramienta brindará la opción de que niños de la zona puedan estar “abrigados” con este programa. Sé que hay interés, recibimos consultas a la coordinación, mucha de las cuales fueron evacuadas, otras se dialogarán en este tipo de encuentros”.