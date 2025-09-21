El Ministerio de Gobierno y Trabajo, junto con el Instituto Provincial de Cooperativas, presentó el ciclo de encuentros virtuales “Cooperativismo: desarrollo local y agenda municipal. Prácticas y experiencias”, destinado a gobiernos locales de la provincia.

La primera jornada se realizó de manera online y contó con la participación de funcionarios municipales, equipos técnicos y responsables de áreas vinculadas al cooperativismo, desarrollo social, humano y turismo.

La titular del Instituto, María Laura Renoldi, señaló que la iniciativa busca “fortalecer estrategias y reconocer a las cooperativas como verdaderos motores del desarrollo local y actores centrales de la agenda municipal”. Asimismo, remarcó que el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, impulsa la consolidación de espacios de diálogo y trabajo conjunto, subrayando la necesidad de sostener estas políticas como políticas de Estado, más allá de los cambios de gestión.

En la misma línea, el secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales, afirmó que “estos encuentros son una oportunidad concreta para que los municipios y las cooperativas compartan experiencias y encuentren herramientas para impulsar el desarrollo local”.

El ciclo continuará desarrollándose de manera virtual, lo que facilitará la participación de equipos de distintas localidades y fomentará un intercambio de ideas que permita proyectar nuevas acciones en los territorios.

Entre los presentes se destacaron el intendente de Hernandarias, Juan Maldonado; la viceintendenta de La Paz, Stella Wensell; responsables de áreas de cooperativas de Gualeguaychú, Concordia y Paraná; así como referentes de secretarías municipales de Gobierno, Desarrollo Social y Empleo de Villa Elisa, Villa Paranacito, Pronunciamiento, Cerrito, Villaguay, Federal, Viale, Nogoyá, Ramírez, entre otros municipios.