La presentación se llevó a cabo ante los vocales y funcionarios que integran la estructura del organismo, con el propósito de informar la incorporación del nuevo funcionario y fortalecer el trabajo articulado entre los distintos niveles y áreas del sistema educativo provincial.

La designación de Kerz cuenta con el correspondiente respaldo normativo a través del Decreto Nº 114/26, mediante el cual se acepta la renuncia de Luciano Filipuzzi al cargo de Secretario de Articulación Educativa y se formaliza el nombramiento de Kerz. Cabe recordar que dicha secretaría depende del Ministerio de Gobierno y Trabajo.

Durante el encuentro, Cuenca destacó la importancia de esta incorporación y subrayó el valor de la experiencia del nuevo secretario. “La llegada de Kerz representa el poder sumar a una persona con vasta experiencia y con una mirada enriquecedora. Nos servirá para ayudar a pensar todos los debates y discusiones que se merece la educación de los entrerrianos. Es momento de trabajar en equipo, sin personalismos”, afirmó.

Por su parte, Kerz agradeció la confianza depositada y remarcó la necesidad de encarar de manera colectiva los desafíos actuales del sistema educativo. “Agradezco la oportunidad que me ha brindado el gobierno de poder colaborar y sumar mi mirada sobre diferentes temas. Hay que hablar sobre formación docente, inteligencia artificial, cómo trabajar en el aula, el uso del celular y la metodología de los informes docentes sobre alumnos, entre otros tantísimos temas. Son cuestiones a revisar y nos debemos esas discusiones”, expresó.

Con esta designación, el CGE busca fortalecer la articulación educativa y promover un abordaje integral de los debates que atraviesan hoy a la educación en la provincia.