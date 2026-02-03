Educación en Entre Ríos
Presentaron al nuevo Secretario de Articulación Educativa en el CGE
En el salón auditorio del Consejo General de Educación (CGE), su presidente, Carlos Cuenca, presentó formalmente al licenciado Jorge Kerz, quien asumirá a partir del 1º de febrero como Secretario de Articulación Educativa, con carácter ad honorem.
La presentación se llevó a cabo ante los vocales y funcionarios que integran la estructura del organismo, con el propósito de informar la incorporación del nuevo funcionario y fortalecer el trabajo articulado entre los distintos niveles y áreas del sistema educativo provincial.
La designación de Kerz cuenta con el correspondiente respaldo normativo a través del Decreto Nº 114/26, mediante el cual se acepta la renuncia de Luciano Filipuzzi al cargo de Secretario de Articulación Educativa y se formaliza el nombramiento de Kerz. Cabe recordar que dicha secretaría depende del Ministerio de Gobierno y Trabajo.
Durante el encuentro, Cuenca destacó la importancia de esta incorporación y subrayó el valor de la experiencia del nuevo secretario. “La llegada de Kerz representa el poder sumar a una persona con vasta experiencia y con una mirada enriquecedora. Nos servirá para ayudar a pensar todos los debates y discusiones que se merece la educación de los entrerrianos. Es momento de trabajar en equipo, sin personalismos”, afirmó.
Por su parte, Kerz agradeció la confianza depositada y remarcó la necesidad de encarar de manera colectiva los desafíos actuales del sistema educativo. “Agradezco la oportunidad que me ha brindado el gobierno de poder colaborar y sumar mi mirada sobre diferentes temas. Hay que hablar sobre formación docente, inteligencia artificial, cómo trabajar en el aula, el uso del celular y la metodología de los informes docentes sobre alumnos, entre otros tantísimos temas. Son cuestiones a revisar y nos debemos esas discusiones”, expresó.
Con esta designación, el CGE busca fortalecer la articulación educativa y promover un abordaje integral de los debates que atraviesan hoy a la educación en la provincia.