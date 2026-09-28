Este lunes 28 de septiembre se presenta en Paraná el libro “Contratos Agrarios: Análisis Exegético y Jurisprudencial”, escrito por el Dr. Horacio Maiztegui Martínez.

La actividad comenzará a las 18:00 y tendrá lugar en el Salón Lucio Dato del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER).

La presentación está vinculada con el ámbito del derecho agrario y propone abordar el análisis de los contratos que forman parte de la actividad agropecuaria, desde una perspectiva exegética y jurisprudencial.

La actividad está destinada especialmente a profesionales y estudiantes vinculados con el derecho y el sector agropecuario.