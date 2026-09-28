Emisión en vivo
Presentan un libro sobre contratos agrarios y jurisprudencia
La obra del Dr. Horacio Maiztegui Martínez se presenta en el Salón Lucio Dato del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.
Este lunes 28 de septiembre se presenta en Paraná el libro “Contratos Agrarios: Análisis Exegético y Jurisprudencial”, escrito por el Dr. Horacio Maiztegui Martínez.
La actividad comenzará a las 18:00 y tendrá lugar en el Salón Lucio Dato del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER).
La presentación está vinculada con el ámbito del derecho agrario y propone abordar el análisis de los contratos que forman parte de la actividad agropecuaria, desde una perspectiva exegética y jurisprudencial.
La actividad está destinada especialmente a profesionales y estudiantes vinculados con el derecho y el sector agropecuario.
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