La diputada provincial María Elena Romero (JxER–Feliciano) presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de Entre Ríos con el objetivo de garantizar por ley un ingreso efectivo mínimo a los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos (CJPER), en cumplimiento del artículo 24 de la Constitución Provincial.

La iniciativa, que cuenta con la coautoría de otros legisladores, fue analizada en el ámbito de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, presidida por la diputada Vilma Vázquez (JxER–Islas).

El expediente, identificado con el número 27.060 en la Cámara baja, establece la “inembargabilidad de los haberes previsionales hasta un monto equivalente a una vez y media el salario mínimo vital y móvil”, además de fijar límites claros y razonables a los descuentos que puedan aplicarse sobre esos ingresos.

Según explicó Romero, la propuesta apunta a proteger el poder adquisitivo de jubilados y pensionados frente a posibles embargos o deducciones que afecten su sustento básico. “Creemos en una legislación que priorice la dignidad y la seguridad económica de nuestros jubilados y pensionados”, sostuvo la legisladora.

En ese sentido, remarcó que la iniciativa busca consolidar garantías constitucionales ya reconocidas en la normativa provincial, otorgando mayor previsibilidad y resguardo a los beneficiarios del sistema previsional entrerriano.

“Seguimos trabajando con responsabilidad para fortalecer nuestro sistema previsional y garantizar derechos”, concluyó Romero.

El proyecto continuará su tratamiento legislativo en comisiones antes de ser debatido en el recinto.