El próximo miércoles 13 de septiembre a las 20:00 horas, en el Salón Terrazas al Río del Hotel Howard Jonhson Mayorazgo, se presentará el libro “Quiero ser candidato”, donde sus autores, Juan Carlos Malagoli y Raúl Timerman, compartirán su valiosa experiencia en el ámbito del armado de campañas electorales y estrategias de comunicación.

El libro reúne la experiencia de ambos, expertos en publicidad y comunicación, con producción de la consultora Comunicaciones Sudamericanas y La Agencia Braga, introduciendo al lector en el universo del armado de las campañas electorales y el desarrollo de estrategias de comunicación.

Los autores poseen una larguísima experiencia en materia de campañas políticas, descifran los códigos ocultos para la construcción de un referente y su proyecto político; básicamente definido a partir de tres ejes: el territorio y sus particularidades, el contexto político y social y por supuesto el candidato y sus potencialidades.

La obra detalla el análisis de un consultor sobre la figura de un candidato, visualizando el escenario que lo rodea y teniendo en cuenta también sus debilidades. El reconocimiento del espacio, los objetivos propuestos y el humor social que rodea su intervención para elaborar estrategias que se ajusten a la coyuntura política.

El evento es organizado por Grupo Mercado, con el auspicio del Hotel Howard Jonhson Mayorazgo. Los interesados en asistir, deben confirmar asistencia al e-mail [email protected] ya que los cupos son limitados.