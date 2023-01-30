Como parte de las actividades del programa Cultura Encendida Verano de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, la Biblioteca Provincial invita a la presentación del libro “La Canción del Mundo Entrerriano” del cantor, poeta e investigador folklórico Guillermo Lugrín.

La presentación se realizará el miércoles 1 de febrero, a las 19:30hs, en la Sala de Lectura de la Biblioteca, ubicada en calle Alameda de la Federación 278.

Guillermo Lugrín, cantor y poeta uruguayense, brinda un recorrido por la constitución musical, poética y social del cancionero folklórico entrerriano desde fines del siglo XIX hasta nuestros días, centrándose en las especies musicales que lograron características propias en su arraigo en el territorio, tales como la milonga, el estilo, el tanguito montielero, la chamarrita y el chamamé.

A través de sus más de 400 páginas, imágenes e índice onomástico, Lugrín retrata a los hombres y mujeres que hicieron posible el canto entrerriano: célebres y desconocidos, populares, anónimos de pueblo y de trascendencia nacional. Artistas, poetas, músicos y músicas, cantores y cantoras que van entretejiendo la canción del mundo entrerriano. Al inicio de cada capítulo, el libro cuenta con códigos QR que posibilita al lector llegar hasta la plataforma digital (YouTube) donde escuchar la música mencionada en el libro.