La charla, cargada de reflexiones sobre la educación, la tecnología y el futuro laboral, destacó la visión de estos jóvenes emprendedores sobre el papel crucial que ambos factores jugarán en la formación de las nuevas generaciones y en la construcción de un futuro más inclusivo y tecnológicamente avanzado.

Mateo Salvatto, fundador de Asteroid Technologies y creador de Háblalo, una aplicación inclusiva para personas con dificultades de comunicación comenzó su exposición cuestionando la vigencia de los paradigmas educativos. Según su análisis, estos modelos fueron creados en el siglo XIX para preparar a las personas para trabajos que ya no reflejan la realidad actual. «Hoy no estamos formando para el trabajo del futuro, sino para un mundo que ya no existe», afirmó Mateo con contundencia.

El mundo laboral y social actual, dominado por la automatización y la inteligencia artificial, requiere habilidades y competencias que no se están abordando de manera suficiente en la mayoría de los sistemas educativos. Para los hermanos Salvatto, la educación debería enfocarse en fomentar el aprendizaje permanente, la capacidad de adaptación y la adquisición de herramientas que permitan a los estudiantes desarrollarse más allá de lo técnico.

En ese sentido, los hermanos hicieron hincapié en que la educación debe ser concebida como un proceso dinámico, continuo y personalizado. «Aprender no puede ser algo que termine cuando ingresamos al mundo laboral. En un mundo en constante cambio, es fundamental seguir capacitándose y estar siempre abiertos a nuevas formas de adquirir conocimiento», expresó Mateo.

Esta visión de la educación, que rompe con la concepción tradicional de formación rígida y lineal, resuena con las ideas de innovación que los Salvatto promueven. En su discurso, Mateo destacó que el aprendizaje debe ir más allá de las aulas y los títulos, permitiendo a las personas enfrentar la complejidad del mundo moderno de manera flexible y creativa: «La educación ya no es solo una herramienta para trabajar; es una herramienta para vivir mejor y ser más conscientes de nuestro entorno», concluyó.

Otro de los puntos clave en la charla fue el papel de la tecnología en el proceso educativo. Augusto Salvatto, especialista en innovación y director de ThinkTank, explicó cómo las herramientas tecnológicas, correctamente utilizadas, pueden ser una aliada fundamental para el aprendizaje continuo. En un mundo cada vez más dominado por algoritmos, redes sociales y plataformas digitales, Augusto instó al público a “hackear los algoritmos” para usarlos a favor de su crecimiento personal y profesional.

«Hoy podemos usar YouTube o cualquier plataforma para ver videos durante horas, pero también podemos entrenar nuestros algoritmos para que nos sirvan contenido útil. Es cuestión de orientar nuestras búsquedas para que el algoritmo nos sugiera información que realmente aporte a nuestro desarrollo», señaló Augusto. Esta idea subraya la importancia de ser conscientes del contenido que consumimos y cómo podemos convertir las herramientas tecnológicas en motores de aprendizaje.

Ambos hermanos coincidieron en que, en lugar de permitir que los algoritmos nos distraigan, debemos usarlos para potenciar nuestras habilidades, acceder a nuevos conocimientos y expandir nuestra cultura general. Para ellos, la tecnología no es solo un medio de entretenimiento, sino una plataforma que puede revolucionar la forma en que aprendemos y nos conectamos con el mundo.

Además de resaltar la importancia de la educación continua y la tecnología, los hermanos Salvatto enfatizaron la necesidad de contar con un ecosistema de apoyo para fomentar la creatividad y la innovación. Augusto destacó que, para que los jóvenes puedan explorar sus ideas y desarrollar proyectos disruptivos, es crucial que tengan un entorno que los contenga y motive.

«Hoy en día, cualquiera con una computadora y acceso a Internet puede crear cosas increíbles sin grandes inversiones. Lo hicimos nosotros cuando empezamos sin recursos, utilizando herramientas gratuitas. Pero lo más importante fue contar con un ecosistema que nos apoyó, con personas que creyeron en nosotros y nos alentaron a seguir adelante», relató Augusto.

Este ecosistema, según los Salvatto, no solo incluye a la familia y amigos, sino también a instituciones educativas, organizaciones y comunidades que promuevan la experimentación y el aprendizaje a través del error. «No debemos tener miedo al fracaso. En la innovación, equivocarse es parte del proceso, y eso es algo que el ecosistema debe fomentar y aceptar», añadió Mateo.

Hacia el final de la ponencia, los hermanos Salvatto compartieron una reflexión sobre la importancia de combinar la sabiduría y experiencia de las generaciones anteriores con el ímpetu y la creatividad de los jóvenes. «No podemos basarnos únicamente en el pasado para prever el futuro, pero tampoco podemos ignorarlo. Es la combinación de ambos lo que nos permitirá enfrentar los desafíos que vendrán», afirmó Augusto.

Para ellos, el futuro está lleno de oportunidades, pero solo aquellos que sean capaces de adaptarse, aprender continuamente y usar la tecnología de manera estratégica podrán aprovecharlas al máximo. «El mundo cambia muy rápido, y lo único que nos permitirá mantenernos a la altura de esos cambios es nuestra capacidad de aprender y desaprender. Esa es la clave», concluyó Mateo.

La ponencia de los hermanos Salvatto en AFIDE 2024 fue una invitación a repensar el rol de la educación y la tecnología en la sociedad actual. A través de sus reflexiones, dejaron claro que el futuro será de quienes se atrevan a desafiar los paradigmas establecidos, se adapten a los avances tecnológicos y mantengan una mentalidad de aprendizaje constante. En un mundo que no deja de cambiar, los Salvatto ofrecen un mensaje de esperanza y posibilidad: con las herramientas adecuadas, cualquier joven puede innovar y marcar la diferencia en la sociedad.