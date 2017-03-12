Al celebrarse el 15 de abril el Día del Alemán del Voga, por ser miembro de esa comunidad, el vicegobernador Adán Bahl fue invitado a participar de los festejos. La propuesta fue realizada en el despacho del titular del Senado entrerriano por el presidente de la Asociación de Alemanes del Volga de Paraná, Rubén Plaumer, quien estuvo acompañado por diferentes autoridades.

Luego del encuentro, el vicegobernador Bahl reflexionó: ‘’Llevo en mi sangre y en mi memoria la herencia de los alemanes del Volga y estas celebraciones son un homenaje para aquellos abuelos que arriesgaron todo por una esperanza, para que nosotros, las generaciones del futuro, pudiéramos tener la vida que ellos soñaban’’.

La Asociación, según explicaron, viene realizando actividades desde hace treinta años como cursos de idioma alemán, baile y gastronomía, y tiene previsto llevar a cabo los festejos en el Teatro 3 de Febrero de la capital provincial.

De las actividades del mes próximo participarán distintas instituciones de la colectividad en la provincia. Este año tendrá una particularidad y será que no sólo serán homenajeados los alemanes que llegaron sino también los criollos que los recibieron.

Detalles de los festejos

Los festejos se realizarán el día 25 de abril en una gala en el Teatro Municipal 3 de Febrero de la ciudad de Paraná, en la que desde las 20: 30 hs., habrá importantes números artísticos de agrupaciones que rescatan la tradición y la cultura a través de la música y el baile.

“Vamos a celebrar este día con la participación de distintas delegaciones artísticas que provienen de ciudades donde los descendientes se asentaron hace muchas décadas atrás, sostuvo José Gareis, referente de la Asociación Alemanes del Volga de Entre Ríos.

Y destacó que “será una noche de homenajes, de mucho sentimiento y también de mucha alegría por poder festejar el hecho de estar en este país que eligieron nuestros antepasados y que nos brinda poder vivir en paz, trabajar y realizarnos”.