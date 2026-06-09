Ramírez- El Grupo Peña Solidaria confirmó que los días 8 y 9 de febrero se realizará la 5ª edición de la tradicional y convocante Fiesta de la Pizza a la Parrilla 2020 en las instalaciones del Complejo Polideportivo Municipal.

La nueva edición será a beneficio de la comunidad de la Escuela de Educación Integral ‘Alborada’, para ayudarlos a que sigan desarrollando sus proyectos, principalmente para el lavadero de autos que tienen en la entidad, porque necesitan hacer ampliaciones para trabajar más cómodos.

Sobre la programación prevista, adelantó que aún falta completar la cartelera artística, donde el sábado se podrá disfrutar del Concurso de Pizza a la Parrilla, con premios para los ganadores y el domingo se hará la pizza gigante. En esta ocasión se hará también un certamen para los chicos y habrá variados espectáculos, con música alemana, folclore y cumbia.

Se ofrecerá servicio de cantina. Los comerciantes, empresas, emprendedores y artesanos pueden consultar en la página de Facebook: “Grupo Peña Solidaria”, por los stands y puestos que se instalarán en ambas jornadas.