El próximo domingo 24 de agosto, se llevará a cabo una nueva edición del festejo por el Día del Niño, organizado por la Juventud Peronista, que ya se convirtió en una cita esperada por cientos de familias de la ciudad.

La propuesta, que forma parte del Mes de la Niñez, se desarrollará desde las 14:00 hasta las 19:00 horas en el Parque Evita y contará con múltiples actividades recreativas, artísticas y culturales, además de sorteos con más de 800 premios.

Una iniciativa que creció con el apoyo de la comunidad

Durante una entrevista en el programa Crespo en Vivo (FM 93.7 Boing Crespo y streaming), los organizadores explicaron que la idea inicial era realizar una chocolatada sencilla, pero la convocatoria fue creciendo gracias al acompañamiento de vecinos, instituciones, sindicatos, empresas privadas y el Centro Comercial.

“El año pasado participaron más de mil chicos en el sorteo, y este año la propuesta superó todas las expectativas. Llegamos a 80 emprendedores inscriptos y lamentablemente tuvimos que cerrar la convocatoria por cuestiones de espacio”, comentaron.

Actividades y espectáculos

La jornada contará con la actuación de Juan Manuel Bilat, Bettina Exner, Valentino Ney, el grupo coreográfico Edelweiss y la compañía de danza Montielera y Federal, entre otros artistas que aportarán música y color con géneros que van desde la cumbia y el folclore hasta la música alemana.

Además, habrá peloteros, pintacaritas, estatuas vivientes, proyecciones de cine infantil en el Centro Comercial, juegos y actividades de recreación. También estarán presentes los bomberos voluntarios con una muestra especial para los más chicos.

Espacios gastronómicos y emprendedores

Dos cantinas estarán a cargo de la Capillita de Fútbol y Camar, ofreciendo tortas fritas y agua caliente para el mate. Como cada año, se compartirá la tradicional chocolatada con facturas, por lo que se invita a las familias a llevar su taza y sillones para mayor comodidad.

En paralelo, más de 80 emprendedores locales exhibirán y pondrán a la venta sus productos, fortaleciendo un espacio de encuentro entre la comunidad y el sector productivo.

Un festejo para toda la ciudad

Los organizadores remarcaron que la iniciativa trasciende lo político y busca ser un aporte al entramado social de Crespo: