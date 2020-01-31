Crespo– El sábado 22 y domingo 23 de febrero, previo al feriado de carnaval, se realizará en nuestra ciudad la 4ª Expo Multimarcas, organizada por el grupo fierrero Crespo Al Piso.

Tendrá lugar en el predio de El Castillo, sobre acceso Alfonsín y Alemanes del Volga. El sábado 22 la exposición comenzará a las 14:00 y los asistentes podrán disfrutar de la pasión del tuning, audio extremo, coches antiguos, clásicos y bajos, además de motos pisteras, entre otras sorpresas de la muestra.

Por la noche se realizará el denominado show del limbo y la previa con la presencia del DJ Lionel Avalos, de Buenos Aires.

El domingo 23 la expo abrirá sus puertas a las 8:30 y habrá competencias de audio organizada por Crazy Cat de Seguí, muchos sorteos, premios e invitados especiales.