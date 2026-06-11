Los días jueves 26 y viernes 27 de octubre, Paraná será sede del Tercer Torneo Gastronómico Provincial, “Saberes que superan los sentidos”; certamen que se llevará a cabo de 9:00 a 17:00 horas en el establecimiento de la Escuela de Enseñanza Técnica N° 2 “Almirante Guillermo Brown”, cita en calle Rondeau 647. Institución que conjuntamente con la Escuela de Enseñanza Técnica N° 3 “Enrique Carbó”, son anfitrionas y organizadoras de la participación gastronómica de casi un centenar de alumnos.

Alumnos participantes

Competirán alumnos de cuarto a séptimo año de la Tecnicatura en Gastronomía de las siguientes escuelas de la provincia: EET N°2 “Almirante Guillermo Brown” (Pná); EET N°3 “Enrique Carbó” (Pná); EET N°2 “Olegario Víctor Andrade” (Gualeguay); EET N°1 “Ana Urquiza de Victorica” (C. del Uruguay); EET N°1 “Alférez de Navío José Ma. Sobral” (Gualeguaychú).

Surgimiento y objetivos

Las primeras dos ediciones del torneo se realizaron en Gualeguaychú. Este año «el futuro del arte culinario» de las cocinas entrerrianas se reunirá en Paraná. Surgió con la idea de que los alumnos puedan compartir los aprendizajes, luego se transformó en torneo, a fin de que compitan con el conocimiento adquirido, pero con el espíritu de aprender a compartir e intercambiar saberes, manifestaron a la prensa desde la escuela organizadora.

El jurado

Los integrantes del jurado para este tipo de certamen son neutrales; componiéndose por profesionales de la provincia que no están relacionados con ninguna de la instituciones educativas intervinientes.

La institución

La profesora Lilian Schachtel, una de la coordinadoras habló con Paralelo 32 y dijo: “Nos estamos preparando con muchísima alegría, y esperamos a las otras escuelas con las que compartimos la tecnicatura en gastronomía”, agregando que “Tenemos la responsabilidad de previsión de insumos antes y durante el torneo, previsión y control de utensilios, control y orden de la cocina durante el desarrollo, previsión de materiales, herramientas y maquinas que van a necesitar para la elaboración de platos originales”.

Finalmente Schachtel se refirió al sector de cocinas y expresó que “Tenemos la suerte de contar con una cocina muy amplia, por eso se pensó hacerlo en esta escuela, por la comodidad que brinda el lugar”, y continuó diciendo que “Se está terminando de acondicionar el sector con gas natural. Se cuenta con máquinas y cocinas de nivel profesional e industrial, lo cual garantiza un desarrollo ideal para la demanda del torneo”, concluyó la docente.