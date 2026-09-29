El próximo miércoles 7 de octubre se honrará a la patrona de la ciudad de Crespo, Nuestra Señora del Rosario. Desde este lunes se lleva a cabo un programa de preparación a través de la novena que tiene como lema: “Con María vamos a Jesús”. Incluye el rezo del Rosario de la Aurora por las calles aledañas a la parroquia a la hora 7 y la novena con los niños a las 18.

Miércoles patronal: 7 de octubre

La misa central, a las 10, será presidida por el arzobispo de la diócesis de Paraná, Monseñor Raúl Martín y posteriormente seguirá la procesión con la imagen de la Virgen que recorrerá las calles de la ciudad.

Almuerzo: tarjetas a la venta

La fiesta patronal concluye con el tradicional almuerzo a las 12.30 horas en el salón parroquial, organizado por la Comisión Administradora y Cuidado del salón. El valor de la tarjeta es de 30.000 pesos para mayores y 15.000 pesos para menores de 10 años, incluye la vajilla, no contempla bebidas. El menú consiste en entrada de choricitos y ensaladas, carne al horno, pollo con papas al horno y de postre helado. Las tarjetas están disponibles para la venta en secretaría parroquial que atiende de lunes a sábados de 8.30 a 11 y de 16 a 19.45.

Venta de choricitos

La Comisión Sostenedora tiene a la venta choricitos a beneficio de la Parroquia. Se pueden encargar por secretaría parroquial y se retiran el viernes 2 a partir de las 16 hs.

Feriado

Debido a que la ciudad celebra el día de su patrona, no habrá actividad comercial y será feriado en Crespo. También la capital entrerriana, Rosario del Tala y la ciudad Rosario tendrán asueto administrativo, escolar y bancario en adhesión al “Día de la Virgen del Rosario”.