Desde Protectoras Unidas de Crespo difundieron un parte médico con una actualización urgente sobre el estado de salud de una perrita que fue encontrada 12 días después del 31 de diciembre, en condiciones extremas, como consecuencia directa de la pirotecnia, el abandono y la irresponsabilidad humana.

Según detallaron, el animal llegó a la veterinaria en un estado crítico, con un nivel de suciedad y deterioro que impedía incluso distinguir con claridad su pelaje. “No pudo ser bañada de inmediato, no por descuido, sino porque lo primero fue estabilizarla y salvarle la vida”, explicaron.

Actualmente, la perrita se encuentra más fuerte y podrá recibir el baño correspondiente, aunque el cuadro sigue siendo delicado. Este martes deberá ser sometida a la amputación de una de sus patas traseras, debido al grave daño sufrido.

Desde la organización no ocultaron la dureza de la situación

“El olor que tenía era tremendo. Esta perrita se estaba pudriendo en vida. No es una metáfora, es la realidad”, señalaron, remarcando que contar lo ocurrido no busca generar morbo, sino poner en palabras las consecuencias del egoísmo humano, el abandono y prácticas crueles como la pirotecnia.

Una cadena solidaria para salvarle la vida

Protectoras Unidas destacaron que la posibilidad de que la perrita siga con vida se debe a una cadena de humanidad y compromiso, que incluye:

A la persona que la encontró y no miró para otro lado, llevándola de urgencia a la veterinaria.

A la profesional veterinaria que la atiende con dedicación y profesionalismo.

A las personas que están colaborando económicamente para afrontar los gastos de internación, curaciones, medicación, estudios y cirugía.

En el comunicado también se adjuntaron los comprobantes de gastos, remarcando que la transparencia es parte de la responsabilidad del trabajo que realizan.

Cómo colaborar

Quienes deseen y puedan ayudar económicamente pueden hacerlo a través del siguiente alias, correspondiente a la tesorera de Protectoras Unidas de Crespo, encargada de administrar la cuenta y realizar los pagos:

Alias: Diana.berdon.mp

“Cada aporte suma. Cada gesto importa”, expresaron, agradeciendo profundamente a quienes consultan por el estado de la perrita, colaboran o difunden la información.

Finalmente, desde la organización apelaron a la reflexión colectiva: “Que su historia también sirva para dejar de naturalizar el abandono y la crueldad de la pirotecnia”.