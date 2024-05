Crespo.- A través de un comunicado, la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (FEABV) expuso su preocupación por la situación climática que se está atravesando fundamentalmente en la región costera; por lo que decidió enviar una misiva al ministro de Seguridad y Justicia Néstor Roncaglia en la que se señaló: “Nos preocupa porque los cuarteles están sin recursos económicos, muchos con deudas de varios meses por combustibles, algunos analizan dar respuesta sólo dentro de sus respectivas plantas urbanas”. El comunicado destaca varios puntos críticos: el subsidio nacional sólo se acreditó en 5 instituciones, la provincia todavía adeuda la mitad del subsidio 2023 y lo que va del 2024, no hay respuestas concretas luego de las reuniones mantenidas con las nuevas autoridades provinciales.

Subsidios en deuda

En este panorama, Héctor Weber, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios ‘Centenario de Crespo’, comentó a Paralelo 32 cómo afectan las deudas que mantiene la provincia con la entidad crespense. “Por el Plan de Manejo de Fuego, la provincia nos debe un aporte de 311 mil pesos del año pasado, lo tenían que pagar en noviembre y hasta el día de hoy no hay noticias; la respuesta que dan es ‘no hay plata’”. Agregó: “Más un fondo de 1.800 litros de nafta súper al valor del año pasado, que salió por resolución de octubre, tampoco dan respuesta sobre cuándo lo van a pagar”. Además, se suman dos aportes del Plan de Manejo de Fuego de este año. “Tampoco hay noticias”, subrayó.

Weber aclaró que el valor de los 1.800 litros de nafta súper no es sobre el precio de YPF de cada localidad, donde los vehículos de bomberos deben abastecerse. “Es el valor ‘YPF Puerto Buenos Aires’, que siempre es mucho menos que lo que sale en cada ciudad de Entre Ríos”, indicó.

Crespo a disposición

Las dificultades económicas se producen mientras en la costa del Uruguay, Concordia suma casi 600 evacuados y también los hay, aunque en menores cantidades, en las restantes ciudades costeras. Hoy, los cuarteles de bomberos voluntarios de la región afectada están involucrados en atender las necesidades de las familias evacuadas, llevar alimentos e insumos a quienes se quedaron en los pisos superiores de sus viviendas inundadas en planta baja y responder a todos los requerimientos que la situación exige.

“Sobre Concordia, no estamos en alerta en el cuartel de Crespo. Estamos a disposición para colaborar si es necesario. El sistema de bomberos está muy bien aceitado por medio de las cinco regionales. El trabajo es muy bien realizado con el Comando Único de Operaciones. Cuando Concordia necesite nuestra ayuda, se va a bajar el pedido a todos los cuarteles disponibles. Por supuesto, Crespo va a estar a disposición para mandar gente a colaborar”, señaló Weber sobre la posible intervención del cuerpo activo local ante emergencias en Concordia u otras localidades entrerrianas.

66 instituciones y 1.400 bomberos

El sistema de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos es la fuerza civil más grande con que cuenta la provincia, con 1.400 bomberas y bomberos. La FEABV con las 66 instituciones que la conforman, hace muchos años dividió la provincia en 5 regionales para la actividad de capacitación, en 2015 se crea el CUO (Coordinación Única de Operaciones) integrado por las 5 regionales y luego se desarrollaron hasta la fecha 6 brigadas: VANT (drones), Comunicaciones, K9 (búsqueda con canes), USAR (Búsqueda y Rescate), Rescate Acuático, Incendio Forestal y Socorrismo, para dar respuesta en grandes eventos donde participan varias instituciones en conjunto. A nivel nacional integramos el CUO nacional dentro de la región A (Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, Corrientes y Misiones).

Desde su implementación en 2015, el sistema entrerriano de operaciones estuvo presente en 83 intervenciones. La Brigada Forestal participó en Islas del Delta, Corrientes, San Juan, Córdoba y Salta. La Brigada de Rescate Acuático tuvo 39 intervenciones en distintos puntos de nuestra provincia. La Brigada USAR trabajó en Tucumán, Mendoza, Buenos Aires y Entre Ríos. La Brigada K9 tuvo 28 intervenciones en distintos puntos del país, como Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Santa Fe, Chaco, La Rioja, y en nuestra provincia. Algunos de esas participaciones tuvieron fuerte impacto mediático: los casos Micaela García (Entre Ríos), Santiago Maldonado (Chubut), Guadalupe Lucero (San Luis), entre otros.

Son datos aportados por el comunicado de FEABV. “Para facilitarle a la Dirección de Defensa Civil de Entre Ríos la recolección de datos de siniestros en la provincia le propusimos y vamos a firmar un convenio para que esa repartición tenga acceso sin costo al RUBA (Registro Único de Bomberos de Argentina), un sistema que es sostenido con recursos que aportan las federaciones y el Consejo Nacional de Bomberos de Argentina”, continuó la nota.

“Todo este esfuerzo del sistema voluntario necesita imperiosamente del acompañamiento del Gobierno, concretamente en los recursos que están por Ley, no se puede sostener sólo con la venta de tortas fritas, bonos, chancho móvil o algún otro evento que se gestionan los voluntarios en cada comunidad. Esa es la pura realidad. Si no se entiende lamentablemente en muchos casos, con todo el dolor no podremos dar la respuesta solidaria que necesita la gente. Es por esto que solicitamos de forma urgente se dé respuesta a nuestra requisitoria”, finalizó el comunicado.