Una decena de personas perdió la vida en accidentes de tránsito ocurridos en rutas de Entre Ríos durante los primeros cinco días de 2026, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía. Los siniestros, de extrema gravedad, se registraron en distintos puntos del territorio provincial y, en algunos casos, estuvieron asociados a condiciones climáticas adversas.

Uno de los episodios más recientes tuvo lugar durante la madrugada en la Ruta Nacional 14, a la altura del departamento Federación. Allí, un automóvil Volkswagen Suran que circulaba en sentido norte-sur perdió el control, impactó contra el guardarraíl, volcó y posteriormente se incendió. En el vehículo viajaban cinco personas: cuatro de ellas fallecieron en el lugar, mientras que una adolescente de 17 años fue rescatada con vida y trasladada en grave estado al Hospital San Martín de Paraná.

El subdirector de Prevención y Seguridad Vial, Juan Carlos Nichea, explicó que “el vehículo habría perdido el control y, tras impactar contra el guardarraíl, se produjo el vuelco y el posterior incendio”. Además, confirmó que las víctimas eran oriundas de las provincias de Río Negro y Misiones, y que no hubo otros vehículos involucrados en el siniestro.

Otro accidente fatal se registró el viernes por la mañana sobre la Ruta Internacional 136, que une Gualeguaychú con la República Oriental del Uruguay. En ese hecho, ocurrido bajo intensas lluvias, colisionaron de manera frontal un automóvil Chevrolet Cruze y una camioneta Kia. Como consecuencia del impacto, fallecieron dos adultos: una mujer de nacionalidad uruguaya y un hombre argentino. Posteriormente, se confirmó el deceso de otras dos víctimas: una mujer de 39 años que cursaba un embarazo de 30 semanas y su bebé en gestación. El único sobreviviente fue un niño de dos años.

Asimismo, durante la madrugada del domingo, tres personas murieron tras un violento choque frontal ocurrido sobre la Ruta Provincial 20, a unos 500 metros del acceso a la localidad de Gilbert.

Desde la Dirección de Prevención Vial indicaron que personal de Policía Científica trabaja en cada uno de los casos para establecer las causas y la mecánica de los siniestros, mientras que las fiscalías intervinientes dispusieron la realización de las autopsias correspondientes.

Nichea calificó el número de víctimas como “preocupante” y señaló que se intensificaron las acciones de concientización y control en rutas provinciales y nacionales. “Se recomienda respetar las velocidades máximas, usar siempre el cinturón de seguridad, llevar luces bajas encendidas y realizar pausas cada dos horas en viajes largos”, remarcó el funcionario.

Además, confirmó que, junto a los puestos fijos, se están desplegando controles móviles y operativos aleatorios en distintos corredores viales, en el marco del incremento del tránsito propio de la temporada estival. Las autoridades reiteraron el llamado a la responsabilidad de los conductores para evitar nuevas tragedias en las rutas entrerrianas durante el verano 2026.