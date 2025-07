El Director del Distrito III de Federación Agraria Argentina (FAA), Matías Martiarena, alertó sobre la creciente preocupación por el avance de la garrapata bovina, un ectoparásito que afecta fuertemente a los departamentos del norte de Entre Ríos, y cuyos focos ya han sido detectados en otras zonas de la provincia.

“Tenemos una complicación importante en la región, y esto también incluye a la República Oriental del Uruguay, donde incluso el ministro de Producción del país vecino manifestó que ‘hay que tomar el toro por las astas’. Entre Ríos cuenta con un plan superador en este sentido”, señaló Martiarena, remarcando que el problema trasciende fronteras y requiere de una acción coordinada entre países, provincias y sectores.

El dirigente federado, que también forma parte del Consejo de la Fundación contra la Lucha de Fiebre Aftosa (Fucofa), informó que esa entidad ya tiene registro de al menos 900 campos afectados por garrapata, aunque aclaró que la cifra real podría ser considerablemente mayor.

En este contexto, Martiarena destacó la importancia de trabajar codo a codo con los productores rurales: “Tener garrapatas no es un delito, sí un gran problema. Se trata de un ectoparásito que no conoce límites geográficos, fronteras ni alambrados. Esto se nota aún más en una provincia como Entre Ríos, que no cuenta con una infraestructura ideal para afrontar esta situación”.

Asimismo, recalcó que la erradicación de la garrapata no depende exclusivamente del uso de productos químicos, sino de una estrategia integral que contemple infraestructura, seguimiento sanitario, educación y compromiso de todos los actores involucrados.

Desde Fucofa y en articulación con los gobiernos provincial y nacional, se está avanzando en la detección de focos y el relevamiento de establecimientos afectados. Martiarena aseguró que el objetivo es llegar a marzo del año próximo con un mapa más claro de la situación, que incluya datos de los campos actualmente en tratamiento.

Por último, adelantó que se está trabajando en la creación de una infraestructura adecuada, que permita optimizar los recursos disponibles y avanzar de forma más eficiente en la contención y erradicación del parásito.