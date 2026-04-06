La Federación Agraria Argentina de Entre Ríos manifestó su profunda preocupación ante el incremento sostenido en el precio del gasoil y otros derivados del petróleo, particularmente en el segmento mayorista, principal insumo energético utilizado por el sector agropecuario.

Según advirtió la entidad, en las últimas semanas se registraron aumentos significativos en todas las empresas proveedoras de combustibles, en un momento especialmente sensible para la actividad rural. La suba coincide con el desarrollo de la cosecha gruesa y el inicio de las tareas preparatorias para la siembra de la campaña 2026/27, lo que incrementa el impacto sobre los costos productivos.

En este contexto, la Federación Agraria señaló que la petrolera estatal YPF adoptó recientemente medidas vinculadas a la comercialización de combustibles. Sin embargo, remarcó que dichas decisiones deben garantizar su alcance al gasoil destinado a los sectores productivos, y no limitarse a estrategias orientadas a contener los índices de inflación o a moderar el impacto en el consumo urbano.

“La disponibilidad y el precio del combustible son variables clave para sostener la producción agropecuaria”, señalaron desde la entidad, al tiempo que insistieron en la necesidad de políticas que contemplen las particularidades del interior productivo.

Por otra parte, la organización hizo referencia al contexto internacional, al sostener que los conflictos bélicos en distintas regiones del mundo generan distorsiones en los mercados globales de energía. En ese sentido, expresaron su expectativa de que, una vez superadas estas tensiones, los valores de los combustibles reflejen efectivamente las eventuales bajas, algo que —según indicaron— no suele ocurrir con la misma rapidez con la que se trasladan los aumentos.

Finalmente, la Federación Agraria de Entre Ríos subrayó la importancia de contar con reglas claras y condiciones previsibles en materia de costos, en un escenario de alta exigencia para el sector. “La falta de previsibilidad atenta contra la planificación y pone en riesgo la sustentabilidad de la producción”, concluyeron.

El planteo se suma a una creciente preocupación en el agro por el encarecimiento de los insumos, en un momento clave del calendario productivo.