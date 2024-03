Victoria.- “Estamos frente a un pico de casos de dengue al igual que en la provincia y el país”, señaló Nelly Amilibia, Directora de Salud de la municipalidad. A criterio de la profesional era una situación esperable, porque en enero se dieron los primeros casos, antes de la época en la que habitualmente se producen, como ocurre actualmente.

Explicó que esto ha generado preocupación y están trabajando en todo lo relacionado a prevención especialmente, llevando a cabo –por cuartel- una campaña de deschatarrización en toda la ciudad. “Solicitamos a las familias que se desprendan de objetos que puedan albergar depósitos de agua, lugar donde se depositan las larvas del Aedes Aegypti y especialmente, fumigar”.

Por otra parte explicó que actualmente se tiene la certeza de que hay dengue autóctono en Victoria, lo que implica que se corren riesgos si uno no tomas lo recaudos para evitar la proliferación del mencionado insecto. Si no hay mosquitos aedes no hay dengue, sostienen los epidemiólogos. Cabe recordar que la enfermedad se produce cuando un mosquito pica a una persona con dengue y después lo hace en un individuo sano.

También Amilibia –entrevistada por Paralelo 32–, sostuvo que es fundamental la utilización de repelentes y todos los elementos (espirales, insecticidas) que impidan el desarrollo de la población de mosquitos. Con respecto a la patología, es una enfermedad de cuidado que puede ser más severa en adultos mayores y niños.

Protocolo

Cuando se produce un caso confirmado o sospechoso se pone en práctica el protocolo, cuando se identifica el domicilio del paciente en base a un diagnóstico médico, se procede a fumigar en principio la residencia de la persona, en el marco del trabajo en conjunto que llevan a cabo con el hospital. Después, a través de Defensa Civil, se alerta a vecinos que moran en las cuatro manzanas contiguas, donde fumigan y conminan a las familias que limpien los terrenos y los lugares donde se puede depositar agua.

Enfermedad

Según la medicina hay varios síntomas que se presentan en casos de dengue, entre ellos; dolor de cabeza, detrás de los ojos, muscular y/o de articulaciones. Náuseas y/o vómitos. Cansancio intenso. Aparición de manchas en la piel. Picazón. Sangrado de nariz y/o encías.

Al respecto Amilibia explicó que esta patología tiene una complicación sanguínea porque disminuye la cantidad de plaquetas en sangre, lo que implica que pueden provocar hemorragias. Después de un período prolongado de fiebre (5/8 días) hay que hacer análisis de laboratorio para medir este componente de la sangre.

Hospital

También Paralelo 32 se comunicó con Lucio Ochoteco, que forma parte del equipo directivo del Hospital Fermín Salaberry, quien comentó hay nuevas disposiciones que emanaron de la provincia con respecto al registro de casos. Lamentó la falta de coordinación entre el sector público y el privado de todas maneras y a la luz del avance del dengue han tomado como positivo cuando hay casos sospechosos en base a los síntomas. En lo que va del año han tenido 3 pacientes internados por dengue, pero se han resuelto a nivel local y no fueron derivados. También el profesional suministró los datos estadísticos disponibles. Por planilla contabilizaron 83 personas sospechosas que elevaron al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino –SISA, que opera en forma coordinada con la provincia, siendo 26 los positivos desde el 1° de enero a la fecha.

Ratificó lo adelantado por Amilibia con respecto a la transmisión de casos autóctonos.