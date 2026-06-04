Grupo Motta fue distinguido una vez más, esta vez con el Premio Especial a la Exportación Argentina, para sus productos Calisa. El premio cuenta con el auspicio de los Ministerios de Producción, Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, del Banco de la Nación Argentina.

El galardón fue entregado a Héctor Motta por el Presidente del Banco de la Nación Argentina, Carlos Melconian, en un acto que se realizó el pasado martes 15 de noviembre, en el Salón Central del Banco Nación, en Buenos Aires, durante la vigésimo novena edición anual del premio.

Los “Premios a la Exportación Argentina”, fueron ideados para premiar el esfuerzo emprendedor del empresariado argentino y contribuir a forjar una cultura exportadora en el país.

Son asignados en base a los resultados del “Ranking de las 1000 Empresas que más Exportan”, publicado en exclusivo por la revista Prensa Económica. Las empresas que más exportaron en su respectivo rubro, en este caso durante el año 2015, son las que se hacen acreedoras a los premios.

También se entregaron tres Primeros Premios a la Exportación, a las empresas que más se han destacado por distintos criterios. Asimismo, fueron entregados premios especiales con criterio cualitativo, a empresas que acrediten méritos muy significativos en sus esfuerzos exportadores, más allá del volumen de sus ventas externas.

El evento contó con la presencia de los principales CEOs de las más grandes empresas, además de figuras de la economía, y diplomáticos acreditados en Argentina.

A cuatro continentes

Los productos de C.Ali.SA tienen como destino cuatro continentes: América, Asia, África y Europa. La línea de productos que se comercializan es amplia, desde cortes de pollo a productos con valor agregado crudos, cocidos y rebozados.

En este último año, además, la empresa concretó una primera exportación a Vietnam de harinas de alto contenido proteico, elaborada en su moderna planta de subproductos BY PROT, que transforma las proteínas provenientes de los sustratos derivados de la producción de carnes.

Desde Racedo salen anualmente casi 1.000 contenedores con destino a distintos mercados del mundo. Vale la pena resaltar este dato, ya que cuando la empresa comenzó a exportar, en el 2001, eran apenas 4 contenedores.

Grupo Motta, con más de una decena de centros productivos ubicados en Entre Ríos, cubre todas las etapas de la cadena de valor de la avicultura, trabajando bajo rigurosos estándares y normativas internacionales. Este diferencial, sumado a 60 años de vigencia de experiencia en el sector, le permiten sostener y salir a la búsqueda de mercados, aún en contextos poco competitivos, forjando alianzas estratégicas y con productos de alta calidad que se adaptan a exigentes mercados y nuevas tendencias de consumo.