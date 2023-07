Crespo.- Un grupo de precandidatos a concejales de Juntos por Crespo, la agrupación que promueve a Mariela Hildermann como precandidata a intendente y a Leonardo Diez, para la viceintendencia, dialogó con Paralelo 32 sobre sus proyectos para la ciudad y para una mejor gestión del Concejo Deliberante. Estuvieron en la redacción José Cena, Valeria Torresín, Silvio Heinz, Gladys Acosta, Gustavo Derfler, Silvia González, Osvaldo Mildenberger, Jaquelina Marizza, Eduardo Lambrecht, María Heimbugner y Jorge Gareis.

Independientes involucrados en política

Al inicio de la charla, Torresín destacó que Hildermann pidió que “buscáramos un compañero de fórmula” y se remarcó en esa búsqueda el perfil de Leonardo Diez, como dirigente del Centro Comercial de Crespo, “un empresario que apostó a la ciudad”. Subrayó que la fórmula para la intendencia suma la trayectoria política de Hildermann con el perfil de empresario independiente de Diez. “De ahí en más, surgieron los demás candidatos para el Concejo Deliberante, gente independiente, nadie estuvo vinculado a la política; el grupo está constituido por gente independiente que no ha estado participando en la política actual ni anteriormente en el pasado”. Marizza agregó que “nos involucramos en este proyecto porque la doctora Hilderman puede gestionar muy bien la Municipalidad de Crespo”.

En general, los entrevistados destacaron que la gente “está muy demandante de respuestas”, pero también “está muy contenta con nuestra propuesta, nos dan mucho apoyo; Mariela HIldermann tiene un carisma muy especial con los vecinos”.

– ¿Qué hacer en el HCD?

-- Torresín: En mi caso, al estar vinculada al periodismo, conocemos en demasía varias situaciones. Para mí fue tentador porque conocemos cosas imperiosas para la comunidad como formar una guardia pediátrica, controlar los geriátricos, que no tienen todos problemas, pero alguno deja mucho que desear. Pensamos ‘desde donde puedo ayudar para que algunas cosas se reviertan’, creo que desde el Concejo, sería el lugar indicado para que algunas cosas se reviertan.

-- Sena: No hemos tenido participación política previa pero uno siempre tiene una observación sobre la realidad. A principios del año dije ‘dejamos que todo siga igual, o empezamos a participar’. Fui a las reuniones y aquí estamos, tratando de sacar adelante este proyecto, junto a buenas personas con predisposición a mejorar lo que se pueda mejorar y continuar lo que está bien hecho.

-- Heinz: Hace ocho años que estoy al frente de la cooperadora del Hospital y del Hogar de Ancianos. Venimos luchando, golpeando puertas, y nunca hemos encontrado una salida, tanto sea para el hospital que fue decayendo año tras año, como para el hogar, que tiene una comisión que con mucho esfuerzo trata de sostener este lugar con 39 abuelos. Nunca hemos recibido respuestas, en los siete años que estoy siento como que nunca logramos nada. La cooperadora se hace cargo de 14 empleados y queremos que Salud Pública se haga cargo, pero hasta hoy no hemos recibido nada. Acá estamos participando para ver si podemos solucionar esos gravísimos problemas con Frigerio en provincia y nosotros en la ciudad.

Experiencia política

– No tener experiencia política se entiende ‘no contaminado por la mala política’, pero la experiencia previa también ayuda. ¿Cómo suponen que entrando al HCD pueden paliar la falta de experiencia para gestionar mejor?

-- Acosta: En mi caso, estoy en el Centro Comercial, y trabajé bastante en educación. Podemos colaborar mucho por formar parte de instituciones y soñar con un HCD de puertas abiertas, donde valga el tiempo del ciudadano y las instituciones que vienen con un proyecto que podamos consensuar. La idea nuestra es ‘si sirve, sale’. No le voy a preguntar a un comerciante, si soy un comerciante; lo mismo, las experiencias y postras de cada uno de nosotros desde su lugar de trabajo.

– ¿Cómo es la devolución que les hace la gente en las recorridas por los barrios?

-- Derfler: La gente no es tan ‘exquisita’ con lo que pide. Quiere buena iluminación, veredas. Casi que no hay mucho, sencillo de solucionar, no se necesitan muchos recursos. A mí se me ocurrió la idea de una oficina móvil, como funciona la perrera, para canalizar el reclamo de los vecinos.

-- Mildenberger: Hay muchas personas que ven la Municipalidad como algo allá arriba, distante, y no se animan a peticionar. Nuestra idea es que la Municipalidad sea de puertas abiertas, que la gente no tenga que hacer tantos trámites cuando necesita peticionar. Que sea más directo, más ágil. Si bien, la gestión actual mejoró muchísimo, hay cosas que se pueden mejorar mucho más.

-- Marizza: También la modernización de trámites. Por ejemplo, para renovar la licencia de conducir las personas deben realizar un trámite, que se hace en pocas horas, pero la idea es avanzar en manera on line y que el trámite sea aún más corto. También se pensó en personas que asesoren para los trámites.

-- Acosta: ¿Qué pasa en educación? Es más que importante, estamos atravesados por pruebas internacionales y nacionales, se hace el diagnóstico, hay estadísticas, se deja la información en las escuelas. ¿El resultado? ‘Cada vez peor, más bajo’. ¿Qué hace el Estado para revertir la situación planteada? Es una asignatura pendiente. El presupuesto de educación es ínfimo. En Crespo, hay matrícula de alumnos que quedan afuera. Los padres llevan a sus hijos a escuelas de aldeas aledañas, con el trastorno que eso implica. Proponemos gestionar fuertemente la creación de secciones, aulas y escuelas para que nuestros chicos no se deban ir. Otro problema, los chicos que terminan el secundario y se van afuera a estudiar, muchas veces deben desertar porque tienen problemas de colectivos. También necesitamos carreras en salud, como enfermería. Otra demanda de la comunidad es colaborar en el abordaje del acoso escolar.

Temas varios

En la extensa charla, los precandidatos hablaron sobre agilizar los trámites y ayudar a las personas mayores con la tecnología digital, bajar los tiempos de pago de tasas para disminuir colas en lugares de pago, afrontar de manera integral la seguridad pública con un buen monitoreo de una mayor red de cámaras de videovigilancia, mejorar Defensa Civil coordinando mejor con el hospital, entre otras acciones. Finalmente, proponen instalar una oficina de informaciones turísticas para los viajeros que llegan a la ciudad.