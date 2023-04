Victoria.- Minutos después de las 0 horas se recibió un llamado en el Cuartel de Bomberos dando cuenta que se había desatado un incendio de proporciones en el quincho ubicado sobre Avenida Costanera Pedro Radío, donde anteriormente funcionó un comedor. Cabe recordar que también tuvo espacio Gendarmería Nacional en un momento y fue el auxilio de inundados cuando las marcas hidrométricas dejaron muchas familias isleñas sin vivienda.

Según los bomberos fueron pocos minutos los que mediaron desde la comunicación hasta la llegada al lugar de las tres dotaciones (15 efectivos), donde observaron un escenario dantesco. Las llamas prácticamente habían tomado todo el quincho y en forma inmediata comenzaron las tareas de combate.

Madera, papeles, paja y una estructura pesada fueron determinantes para la expansión del foco ígneo, que devoró todo lo existente del inmueble que pertenece actualmente a la municipalidad y fue dado en concesión oportunamente. Mediante una reciente inversión se había colocado chapas nuevas por encima del techo de paja, con el proyecto de instalar en ese espacio una oficina de turismo municipal.

En el inmueble también se realizaban reuniones del consorcio de viviendas que administraban los barrios de un Programa Nacional. Coordinaban, entre otras, las tareas de las 16 unidades del Barrio Arenal que están a punto de ser entregadas, y de la Chacra Don Gregorio, más conocida como la nominación de Lizarzoain en referencia al último dueño.













Incendio

En la oportunidad el Com. Yari Sosa, Jefe Departamental de Policía explicó que convocaron a Bomberos Zapadores para realizar las pericias y determinar el origen del incendio, que según las primeras observaciones realizadas habría sido intencional. De acuerdo con el análisis de los especialistas, las llamas se iniciaron en la parte trasera izquierda de la construcción, donde se encontraba gran cantidad de paja y madera acumulada.

Por otro lado, la documentación que había quedado en el interior del Consorcio de Vivienda, según datos proporcionado por las autoridades, está respaldada digitalmente, además aseguraron que no tenía demasiada relevancia.

Últimos datos

Paralelo 32 pudo saber que se ha iniciado una investigación judicial para la cual se cuentan con el auxilio Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos, que recabó pruebas y se llevó elementos que utilizará para redactar el informe del peritaje sobre el incendio del inmueble.

Ya circula la versión que asevera la intencionalidad tomando como argumento los primeros indicios, sin embargo en la Justicia no descartan ninguna posibilidad (intencional o accidental) por lo que hasta no tener el informe que lo certifique dejan abiertas ambas opciones.

En principio, lo que se ha dicho de parte de la institución bomberil es que hay indicios de intencionalidad, además, que el cableado eléctrico no presentaba evidencias de cortocircuito y las llamas comenzaron en la parte posterior de la estructura. Estar pruebas recabadas son las que ayudarán a cerrar el círculo de las hipótesis.

A la par de estos primeros datos relevantes para el caso, también se ha iniciado una línea paralela de indagación en la búsqueda de posibles testigos y las imágenes de posibles cámaras que pudieran haber captado movimientos sospechosos en los momentos previos al comienzo del fuego en el quincho.

En inmediaciones al lugar hay una garita policial, pero al inicio del incendio no había personal apostado allí.

Siguen las investigaciones

Según datos recabados por Paralelo 32, la policía parte de la base que el incendio se produjo en forma intencional y maneja no más de 3 hipótesis, la menos probable es que se trató de un piromaníaco, aunque no se desestima.

La otras dos se orientan a la intervención humana y no se descarta que tenga relación con los barrios que generan expectativas desde hace varios años y todavía no se terminan, como es el caso del denominado Don Gregorio. Esta hipótesis se liga al material y documentación que había en el lugar, porque en ese espacio se reunía el Consorcio que tiene la responsabilidad de administrar estos complejos, que se financian con dinero proveniente de la Nación. Si ese fue el objetivo, el soporte informático lo frustró, aunque los autores lograron causar mucho daño material. En otro orden, hace mucho tiempo que las familias con expectativas en el tema se queja por la paralización de los trabajos, que fueron y siguen siendo una fuente de conflicto. También han recurrido a las dos cámaras que están en la cercanía y si bien no adelantan ninguna información, es uno de los cursos de investigación sumado a numerosos testimonios de personas que curiosamente transitaban por el lugar a esas horas.