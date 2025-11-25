Los investigadores en Australia están fascinados con el dato que acaban de revelar: los gatos no son diferentes a los seres humanos. Y bajo la suscripción de muchos psicólogos que adhieren a la teoría de que todas las personas poseen cinco rasgos de personalidad amplios (conocidos como el «big five») han descubierto que los gatos no se quedan atrás y también tienen un grupo de cinco factores que los asemejan.

Extroversión, agradabilidad, apertura a experimentar lo nuevo, conciencia y neurosis son los rasgos que mejor definen al ser humano. Pero, increíblemente, el equipo de investigadores de la Universidad del Sur en Australia ha encontrado el propio «grupo de los cinco» en los felinos.

Se llegó a esta conclusión después de que la administración de personalidad de la universidad australiana pusiera a prueba a alrededor de 2.800 gatos domésticos en Australia y Nueva Zelanda. La prueba fue completada por los propios dueños de los gatos, que clasificaron a sus mascotas en una escala de 1 a 7 para cada uno de los 52 comportamientos y rasgos, incluyendo términos como torpeza e imprudencia.

En base a los análisis que arrojaron estos micro rasgos, un ordenador reveló cinco amplias dimensiones de personalidad felina. «Tres de estos cinco rasgos corresponden a los de los de un humano», dijo Philip Roetman, quien lideró este proyecto y tantos otros de «ciencia ciudadana».

Cinco rasgos de la personalidad felina

1. Ansiedad: Los gatos que obtuvieron puntajes altos resultaron ser más nerviosos, ansiosos y temerosos que aquellos con puntuaciones bajas (tranquilos y confiados). Lo consideraron afín a la neurosis que se genera en las personas.

2. Extroversión: Este es el equivalente de sociabilización en los seres humanos. Los gatos son curiosos y activos en su gran mayoría.

3. Dominación: Los gatos que no se intimidaron y fueron agresivos con sus compañeros han recibido puntuaciones altas. Enfrente, quienes fueron respetuosos o sumisos, obtuvieron bajas calificaciones.

4. Espontaneidad: Las puntuaciones altas especificaron que ese tipo de gatos son impulsivos y erráticos. Con bajo puntaje, los felinos se volvieron más predecibles pero certeros.

5. Amabilidad: Esto es similar a la agradabilidad en las personas. Los gatos altamente amigables tienden a ser cariñosos, mientras que aquellos con puntuaciones bajas son solitarios e irritables.

Salvajes o domésticos: ¿existen diferencias?

El estudio australiano es el primero en analizar los resultados de pruebas de personalidad de un gran número de gatos domésticos. «La mayoría de los participantes cayeron en un punto intermedio para cada rasgo», dijo Roetman. «Los gatos mayores tendían a ser ligeramente más dominantes y menos salientes que los más jóvenes», explicó el autor de la investigación. Sin embargo, no hubo variaciones significativas entre sexos, o entre los gatos en Nueva Zelanda y Australia.

Y lo más importante, según Roetman, es que «los resultados no revelaron grandes diferencias de personalidad entre los gatos domésticos y los «de calle». Puntualizó que este dato puede ser útil para las sociedades que creen que los gatos que deambulan por las calles son más salvajes o problemáticos que los que viven en el interior de una vivienda.

Sin embargo, la investigación también concluyó que «es un buen síntoma para los gatos que tengan una familia que los cuide y un hogar en donde vivir». Los dueños de gatos recibieron gráficos que muestran a su mascota reaccionando a cada rasgo estudiado, como también algunas sugerencias acerca de cómo interpretarlos. «Lo que he encontrado -hablando con los dueños de gatos- acerca de estos resultados es que intuitivamente tienen sentido», dijo Roetman.