Hola, soy Juan Daniel Ruhl, crespense de nacimiento.

Hace unos años estoy recorriendo este camino de la política y para serles sincero, debería decir que yo no elegí a la política como una opción más, sino que me siento llamado a trabajar en ella, involucrarme y ser parte integrante. Sentimiento irrefrenable que ha dejado de ser un camino que pueda tomar o no, la política me invitó a sumarme por completo, a abrazar la causa con compromiso y con la convicción de que podemos ser y estar mejor.

Como joven, no me resigno a vivir en Argentina y habitar mi querido Crespo. Pero soy consciente que las desigualdades sociales han calado intensamente a nuestra sociedad, dejando muchos sectores vulnerables y poniendo a muchos ciudadanos frente a la posibilidad de emigrar en busca de un futuro mejor.

Sé que el camino no es fácil y llevará tiempo, pero trabajando con honestidad y responsabilidad, valores que me han inculcado desde niño, encontraremos nuevos métodos para hacer de la política un servicio a disposición de la sociedad. Que los adultos mayores disfruten dignamente de su etapa post laboral con la tranquilidad de que los jóvenes estamos trabajando siendo el motor que impulsa a la sociedad. Y que los niños crezcan en una sociedad que les brinde la posibilidad de desarrollarse, aprender, disfrutar del deporte, el arte y el estudio sin limitaciones y sin la necesidad de abandonar esta tierra ni sus afectos.

Sé que muchos jóvenes en esta ciudad tienen el mismo sentimiento que yo, y que aún no han encontrado el espacio donde puedan expresarse. Hoy los invito a que se animen a dar ese primer paso, aún con miedo, o con dudas. Es de valientes hacerlo, impulsados por la motivación de trabajar por la realidad que anhelamos.

También quiero invitar a todas esas personas que alguna vez sintieron lo mismo que yo y trabajaron en política. Aquellas personas que quizás con el tiempo decidieron dar un paso al costado porque no encontraron un espacio donde desarrollar sus ideas. Súmense, es posible generar un espacio saludable, abierto, de intercambio donde en la pluralidad de pensamientos encontremos diversidad de ideas y soluciones.

Todos somos protagonistas y artífices de nuestra vida personal, pero llevado esto a lo macro, podemos ser protagonistas de una sociedad en donde podamos sentirnos plenos y felices.

Por último, comentarles que no estoy solo en este camino, somos un grupo de jóvenes que compartimos los valores y la convicción de que juntos podemos ir por nuestros ideales. Sabemos con claridad hacia dónde ir, contamos con las ganas y la energía de hacerlo posible… ¡Elegimos creer!

Juan Daniel Ruhl