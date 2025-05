Cada vez circulan más autos sin chapa patente en rutas y calles argentinas, sin más que una identificación provisoria en papel, pegada en el interior del parabrisas. Sebastián Parra, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) en Córdoba, detalló las causas detrás de la escasez de patentes metálicas.

En una entrevista, el empresario explicó que el Gobierno nacional finalizó el contrato con la Casa de la Moneda, encargada de fabricar las chapas. En tanto, la empresa que ganó la nueva licitación, Tonnjes Sudamericana SA, enfrenta dificultades para su distribución. Mientras tanto, los vehículos nuevos circulan con identificaciones de papel provisorias, válidas por 180 días y aceptadas en todo el país e incluso en naciones limítrofes. “El cliente no tiene problemas para circular, pero hay inconvenientes en controles viales o peajes, donde las cámaras no están adaptadas para leer las patentes en papel”, señaló Parra. Aclaró que quienes no porten ninguna identificación se arriesgan a tener una multa. Según las autoridades nacionales, el problema se resolvería en mayo.

Límites a Registros del Automotor

La Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, impuso a partir de febrero de este año un límite a la cantidad de chapas patentes que cada dependencia puede emitir por mes.

Los registros pueden solicitar sólo 2 lotes de chapas de 26 juegos cada uno, lo que significa que pueden patentar hasta 52 vehículos. La circular DN 5/2025, titulada “Modificación stock chapas metálicas”, está exclusivamente destinada al registro de automóviles, no alcanza motos ni maquinaria agrícola, y tiene por finalidad poder asegurar el abastecimiento de placas metálicas a todos los Registros del Automotor del país, hasta que se resuelvan los problemas de faltante de chapas patente.

En lugar de la chapa definitiva, los propietarios de autos reciben un papel con un código en letras rojas que deben pegar en el parabrisas y en la luneta trasera. En el caso de los titulares de moto, un permiso de circulación. Tienen las mismas obligaciones y responsabilidades que quienes tienen las patentes habituales metálicas.

655 mil patentes provisorias

Según información oficial entregada por la DNRPA al sitio Chequeado, ya se acumulan 655.548 patentes provisorias desde diciembre de 2023 hasta abril de 2025. La cifra representa alrededor del 4,3% del total de 15.299.751 de autos circulando en el país en 2023, de acuerdo con los últimos datos publicados por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

Desde diciembre de 2023 a marzo de 2025, se entregaron 1.772.894 patentes. De esa cifra, 1.117.346 fueron chapas metálicas correspondientes a 558.673 inscripciones iniciales de dominio (autos 0KM) y 655.548 placas provisorias.