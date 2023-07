Está en debate en la provincia el lanzamiento de la Ley de Turismo Comunitario, fue en el marco de un taller en el que participaron autoridades de la provincia y organizaciones que realizaron aportes al respecto.

La actividad denominada “Hacia una Ley de Turismo Comunitario”, se llevó adelante el 6 de junio en la sala Verónica Kuttel del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, en Paraná. Allí estuvieron la diputada provincial Carina Ramos; la coordinadora nacional del Programa Cuidadores de la Casa Común, Martha Arriola, y la subsecretaria de Economía Social, Yamina Wagner, entre otras autoridades.

En diálogo con ERA Verde, Arriola destacó la instancia. “Es un hecho trascendente”, sostuvo al evaluar que la presentación del anteproyecto de ley “es inédito, es revolucionario, porque no hay ninguna provincia que tenga una ley de este tipo. Entre Ríos sería la primera. Hay resoluciones, otro tipo de legislación menor, pero no una ley provincial que dé cobertura, amparo, a esta actividad”. La responsable del movimiento comunitario planteó que se llega a esta instancia “por varios motivos, pero hay uno en particular que me interesa destacar desde Cuidadores de la Casa Común, y es que este movimiento que nace al calor de la encíclica de Francisco, Laudato Sí, hace 8 años, hizo primero todo un proceso de descubrimiento de aquellos trabajos de aquellos trabajos que rehacen el mundo, que verdaderamente cuidan la casa común. Y en este proceso, el turismo comunitario fue una de las áreas más significativas. Poco a poco se comenzó a visualizar que el cuidado de la casa común, puesto en territorio, es el cuidado de los ecosistemas próximos y que muchas veces guardan una belleza inconmensurable que no está puesta en valor”.

Cuidadores

Arriola destacó cómo desde Cuidadores de la Casa Común, “los jóvenes cuidadores, que provienen de sectores populares, de barriadas muchas veces olivadas, como de barrio San Martín de Paraná o el Quinto Cuartel de Victoria, o en Santa Elena, pudieron apropiarse de esos territorios, esos bienes culturales, políticos, históricos, de pueblos originarios, para comenzaron a reconocerlos” y poder trabajar en tareas concretas para mostrar las bellezas naturales, “sobre todo de los humedales”. En este orden, recopiló que esta actividad fue “tomando volumen, cuerpo, y esto muchas veces ocurre cuando hay una escucha de los gobiernos, y en este caso la vicegobernadora, Laura Stratta, que construye y entiende la política desde esta perspectiva, puso la oreja y el corazón, y entonces comenzó a empujar la idea de tener legislación en la provincia para que ampare esta actividad, para que la pueda contener, dar forma y logre sustentabilidad en el tiempo y logre trabajo digno, que es uno de los objetivos de Cuidadores”.

Detalle

La ley de turismo comunitario habilitará el desarrollo de distintas experiencias que permitan la gestión social, la generación de redes y una justicia socio ambiental, así como la concientización en la comunidad de los bienes naturales y culturales gestados por la misma comunidad.

Durante la actividad, la coordinadora de Labor Parlamentaria de la Cámara de Senadores, Sofía Uranga, y Soledad Ferrería, integrante del Programa Cuidadores de la Casa Común y del proyecto Taller Flotante de Victoria (5° Cuartel), dieron cuenta del anteproyecto de ley, el modo en que se gestó, la estructura del texto, y el material sobre el cual se hicieron diferentes observaciones y aportes en trabajo en grupo entre los presentes. Además, se presentaron experiencias existentes de turismo comunitario en el territorio.