Crespo.- En un punto del orden del día caracterizado por el debate y la confrontación de posturas, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría la Ordenanza referida al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al año 2027. La iniciativa del gobierno local fue convalidada con 7 votos a favor y 4 en contra del bloque peronista, que decidió no acompañar la propuesta oficial. La ordenanza establece un presupuesto equilibrado en recursos y gastos por 38.008.729.635,47 pesos.

El concejal José Sena defendió el proyecto y argumentó que el cuerpo legislativo recibió la documentación en tiempo y forma, con más de diez días de anticipación para su análisis. Asimismo, destacó la presencia previa de la secretaria de Economía, Hacienda y Producción, Evangelina Schmidt quien explicó los puntos del presupuesto. Según Sena, esta herramienta financiera permitirá al Ejecutivo local administrar los recursos garantizando “el sostenimiento de los servicios esenciales, la salud, la educación y las diversas áreas que actualmente desarrolla el municipio”.

Preocupaciones opositoras

Por su parte, la concejal peronista Nancy Eichhorn, fundamentó la negativa de su espacio a acompañar el presupuesto. Denunció que, a pesar de haber presentado un cuestionario con preguntas específicas y puntuales el viernes previo, no recibieron ninguna respuesta por parte del Ejecutivo hasta el día de la sesión. Para la edil, esa falta de respuestas y de transparencia técnica impide que el bloque pueda respaldar el proyecto.

Entre las principales preocupaciones de la oposición se señalaron las proyecciones de recursos para 2027, que contemplan incrementos en el cobro de tasas. Se cuestionó la forma en que se calcularon esos aumentos tarifarios y se criticó que se apruebe el presupuesto antes de discutir formalmente dichos aumentos. También puso bajo la lupa el proyecto de ordenanza para el microcentro, presupuestado en más de 500 millones de pesos, donde el frentista deberá hacerse cargo del 30% del costo y el municipio del 70% restante, señalando que la carga en el presupuesto no queda clara.

Otro de los puntos críticos del debate giró en torno a las modificaciones presupuestarias del ejercicio 2026. Eichhorn cuestionó los recortes aplicados en obras que originalmente se consideraban prioritarias, detallando reducciones de “849 millones de pesos en obras públicas, 450 millones en obras viales, 195 millones en canalización y desagües pluviales, y 70 millones en espacios verdes”. Para la oposición, el movimiento de estas partidas demuestra que se presupuestó por debajo de lo necesario y que no se respetan las prioridades aprobadas.

Informalidad

Sena minimizó el reclamo por las preguntas no respondidas, calificando al cuestionario enviado a la secretaria de Economía de tener una “absoluta informalidad” por carecer de firmas, de formato de pedido de informes y falta de identificación clara de su emisor. Sugirió que tales consultas debieron realizarse directamente en la oficina de la funcionaria. En respuesta, Eichhorn aclaró que las preguntas fueron solicitadas al bloque durante el tratamiento del proyecto en comisión general y que fueron remitidas formalmente a través de su correo electrónico institucional.

Finalmente, el proyecto se sometió a votación y resultó aprobado por mayoría.