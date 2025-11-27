La Municipalidad de Paraná avanza en un nuevo proyecto de puesta en valor del patrimonio urbano, esta vez enfocado en uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad: el reloj del Palacio Municipal, ubicado en la intersección de Urquiza y Corrientes. Este miércoles se realizó la apertura de sobres para la obra de restauración, cuyo objetivo central es recuperar su funcionalidad y preservar su valor histórico.

Con el paso del tiempo, el emblemático reloj ha sufrido un notable deterioro. Vidrios rotos, números desdibujados, pesas corroídas, daños en el campanil y sus martillos, junto a la falta de mantenimiento de la maquinaria, afectan su normal funcionamiento y su presencia estética en el paisaje urbano.

“Llevamos adelante distintas obras vinculadas a la restauración del Palacio Municipal y ahora se encarará la reparación del reloj en la cúpula del histórico edificio, que es una maquinaria muy antigua. Se encuentra muy deteriorado y con falta de mantenimiento, por eso se realizará una recuperación integral, tanto en la parte estética como en su maquinaria interna”, explicó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

Un proyecto enfocado en la preservación

La intervención se llevará adelante con materiales duraderos y compatibles con la arquitectura original del edificio, utilizando técnicas que permitan futuras tareas de mantenimiento sin afectar la integridad del conjunto histórico.

Entre las acciones previstas se encuentran:

Limpieza y tratamiento a la cal de los paramentos interiores y exteriores de la torre.

de los paramentos interiores y exteriores de la torre. Retiro y puesta a punto de la maquinaria del reloj.

del reloj. Reemplazo completo de la estructura metálica de las esferas.

de las esferas. Sustitución de vidrios por policarbonato de 8 mm , más resistente y seguro.

, más resistente y seguro. Tratamiento de minuterías, sistema de transmisión y agujas .

. Adecuación del campanil y todos sus componentes.

y todos sus componentes. Instalación de un nuevo sistema eléctrico, orientado a mejorar la eficiencia y la seguridad.

Plazo de ejecución

El trabajo integral de restauración tendrá un plazo estimado de cuatro meses. Una vez concluido, el histórico reloj volverá a funcionar plenamente y a lucir renovado, recuperando su valor simbólico para todos los paranaenses.