Obra pública
Pondrán en valor el histórico reloj del Palacio Municipal de Paraná
La Municipalidad de Paraná avanza en un nuevo proyecto de puesta en valor del patrimonio urbano, esta vez enfocado en uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad: el reloj del Palacio Municipal, ubicado en la intersección de Urquiza y Corrientes. Este miércoles se realizó la apertura de sobres para la obra de restauración, cuyo objetivo central es recuperar su funcionalidad y preservar su valor histórico.
Con el paso del tiempo, el emblemático reloj ha sufrido un notable deterioro. Vidrios rotos, números desdibujados, pesas corroídas, daños en el campanil y sus martillos, junto a la falta de mantenimiento de la maquinaria, afectan su normal funcionamiento y su presencia estética en el paisaje urbano.
“Llevamos adelante distintas obras vinculadas a la restauración del Palacio Municipal y ahora se encarará la reparación del reloj en la cúpula del histórico edificio, que es una maquinaria muy antigua. Se encuentra muy deteriorado y con falta de mantenimiento, por eso se realizará una recuperación integral, tanto en la parte estética como en su maquinaria interna”, explicó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.
Un proyecto enfocado en la preservación
La intervención se llevará adelante con materiales duraderos y compatibles con la arquitectura original del edificio, utilizando técnicas que permitan futuras tareas de mantenimiento sin afectar la integridad del conjunto histórico.
Entre las acciones previstas se encuentran:
- Limpieza y tratamiento a la cal de los paramentos interiores y exteriores de la torre.
- Retiro y puesta a punto de la maquinaria del reloj.
- Reemplazo completo de la estructura metálica de las esferas.
- Sustitución de vidrios por policarbonato de 8 mm, más resistente y seguro.
- Tratamiento de minuterías, sistema de transmisión y agujas.
- Adecuación del campanil y todos sus componentes.
- Instalación de un nuevo sistema eléctrico, orientado a mejorar la eficiencia y la seguridad.
Plazo de ejecución
El trabajo integral de restauración tendrá un plazo estimado de cuatro meses. Una vez concluido, el histórico reloj volverá a funcionar plenamente y a lucir renovado, recuperando su valor simbólico para todos los paranaenses.