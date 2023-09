Nogoyá.- El dirigente justicialista y actual director de Vialidad Nacional en Entre Ríos, Daniel Koch, fue polémico a la hora de fundamentar las distintas posibilidades que podrían darse con el voto de la ciudadanía en las próximas elecciones nacionales.

Koch entrevistado por Radio La Voz, centró el eje de su discurso en las consecuencias que sufriría la ciudadanía en el caso que Milei o Bullrich asuman la presidencia. Pero el ánimo de la nota periodística era explicar los motivos del paro activo en las obras públicas en rechazo a las propuestas políticas de la oposición.

“La sociedad siempre tiene razón cuando vota, vivimos en democracia y debemos aceptar lo que la mayoría decide, pero tenemos la responsabilidad, los que somos parte de este gobierno, de contarle a la sociedad lo que va a suceder si este gobierno no sigue y sube Milei o Bullrich”, comenzó diciendo Koch en la comunicación telefónica.

Para el funcionario de Vialidad Nacional, cualquiera de los candidatos mencionados “van a paralizar la obra pública, que hoy tiene 500.000 trabajadores de manera directa y otros tantos de manera indirecta que dependen de la obra pública. Milei y Bullrich ya han determinado que la obra pública se paraliza, esto no es una pelea de derecha o de izquierda, hoy la gente está mal pero si vienen estos van a estar peor”, definió, agregando que parte de lo que él dice, lo dijeron los propios dirigentes nacionales del PRO y de la Libertad Avanza, “lo están diciendo ellos, van a echar al 40% de los empleados públicos, si son gobierno van a privatizar la salud, la educación, van a cerrar el CONICET”.

También Koch se hizo tiempo para cuestionar al radicalismo por su silencio: “realmente me preocupa que gente que tiene en claro sus principios, como es el radicalismo, porque su base también es la educación pública, la obra pública y hoy vemos el silencio cómplice por lo que van a tener que dar respuesta en su momento”.

Sin ánimos de retroceder, Koch aseguró que no le tiene miedo a nada “solo respeto a Dios y hoy no quiero ser cómplice, le estoy diciendo a la gente lo que va a pasar si votan a Bullrich o Milei, que van a sacar las asignaciones por hijo, por discapacidad, los remedios y demás”.

Al finalizar la entrevista, se le pidió opinión acerca de como transitarían los días del país en caso de que asuma la presidencia Javier Milei, a lo que respondió: “ya sabemos lo que pasa, ¿otra vez tenemos que poner cuatro o cinco muertos en la plaza para que estos descerebrados se vayan? No hace falta, tenemos la herramienta del voto, no hace falta una Patricia Bullrich que dice que le va a moler la cabeza a palos a todos los que protesten, no hace falta que los pobres sigan derramando sangre”, expresó Daniel Koch.

Esta declaración no demoró en ser repudiada por los sectores políticos opositores al justicialismo que milita Koch.

Por primera vez en este contexto electoral, el candidato a senador por la Libertad Avanza Martín Serra, tuvo su aparición mediática. Lo hizo mediante un comunicado que hizo llegar al medio donde Koch expresó sus frases, manifestando su repudio absoluto, “palabras que reflejan el mayor autoritarismo de una persona con un cargo público en nuestra provincia de Entre Ríos. Declaraciones que esgrimen una postura política autoritaria para nuestro departamento Nogoyá, como así también palabras muy desacertadas para nuestra querida Entre Ríos y conceptos muy agraviantes para nuestra querida Argentina. Rechazo in totum todos los conceptos hacia nuestro partido político con anuencia del periodista en afirmar falacias, mentiras, sobre nuestra concepción social, económica y política del liberalismo”, menciona Serra en la misiva, haciendo público su descontento por imputar mentiras sobre la plataforma política a un partido como lo es la Libertad Avanza. “Palabras como las vertidas no debe dar margen al no repudio generalizado por todos los ciudadanos que bregamos una Nogoyá distinta, una Nogoyá libre de personajes que nos guíen como manadas, como creyendo que todo lo pueden hacer desde los cargos públicos y que se creen impunes frente a la ley. Les pido a todos los nogoyaenses, entrerrianos y argentinos a repudiar esta postura política que tan mal le hace a nuestras vidas. Basta de funcionarios públicos dueños de nuestras libertades y de nuestros derechos”, culminó Serra en su comunicado.