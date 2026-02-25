Nogoyá.- La semana pasada, la comunidad tuvo sus ojos centrados en el ámbito del Concejo Deliberante y recordando un viaje realizado a la Casa de Entre Ríos, donde empresarios, pymes, músicos y gran parte del gabinete municipal, participaron por dos jornadas para promocionar la producción láctea y cultural de nuestra región.

El evento fue denominado “La Noche de las Casas de las Provincias”, se realizó el 27 de noviembre de 2025 pero a pesar de contar con la debida difusión, esta semana se conocieron los pormenores del financiamiento del mismo.

En el ojo de la tormenta quedó el Club de Emprendedores de Nogoyá, una asociación que cuenta con una reciente personería jurídica y reúne a pequeñas empresas, prestadores de servicio y justamente emprendedores, para crear un circulo de promoción y acompañamiento en diferentes eventos. Su presidente es Luis Quinteros, que, si bien es oriundo de nuestra ciudad, hace unos años regresó a su pueblo y está entre los fundadores del club.

Quinteros se presenta a si mismo como consultor de negocios, estratega comercial y líder en gestión del cambio.

Mediante el Boletín Oficial de Entre Ríos, se supo que el Club de Emprendedores recibió un subsidio de 34 millones de pesos “destinado a solventar gastos” del evento antes mencionado.

Hasta aquí, lo único cuestionable sería la abultada suma de dinero que desembolsó la provincia para este viaje, pero se abrió el debate político al conocer que uno de los integrantes del Club de Emprendedores es el concejal oficialista Diego Córdoba, y enseguida se recordó el amplio acompañamiento municipal que tuvo la jornada en Buenos Aires, donde el intendente y gran parte de sus funcionarios viajaron dos días para formar parte de “La Noche de las Casas de las Provincias”.

La explicación del concejal

Diego Córdoba defendió la transparencia del subsidio y denunció una "operación política". Eligió como único medio para contar su versión a Radio Ciudad, allí explicó que la institución local solo funcionó como nexo administrativo para el pago a una productora porteña. Detalló que el monto cubrió el traslado y logística de una delegación de más de 50 personas, incluyendo al coro municipal y artistas folclóricos. Es decir que el Club de Emprendedores prestó su nombre para la gestión del subsidio y lo abonó a una productora de eventos.

El edil buscó desestimar las sospechas sobre el manejo de los fondos, asegurando que la contabilidad del proceso es transparente y que la acusación responde a intereses partidarios de la oposición.

La defensa de Córdoba se basó en aclarar el rol del Club de Emprendedores en la operación. Según explicó, la entidad actuó únicamente como el vehículo legal requerido por la Provincia para canalizar el gasto. El dinero, según sus palabras, ingresó a la cuenta de la institución y fue transferido de inmediato a una productora de Buenos Aires encargada de la logística, el montaje de escenarios y la cartelería.

"El dinero llegaba al Club y pasaba a la productora. Están las transferencias y los comprobantes; por eso estamos tranquilos", enfatizó el edil, descartando cualquier tipo de manejo discrecional por parte de la comisión directiva local.

Frente a las críticas que señalaban el monto como excesivo para un grupo reducido, Córdoba aclaró que la delegación fue mucho más numerosa de lo que se difundió inicialmente. El aporte provincial cubrió los gastos de traslado y estadía de 40 integrantes del Coro Polifónico Municipal, seis artistas folclóricos y cinco representantes del Club de Emprendedores, además de la logística para transportar productos de diversas pymes y empresas de la zona que formaron parte de la muestra.

El concejal lamentó lo que calificó como una "maniobra" para desprestigiar el trabajo territorial. "Lo que me duele es que este tipo de gente ensucia a todas las pymes de Nogoyá. Salen a cuestionar sin averiguar", disparó Córdoba, defendiendo su doble rol como concejal y socio del Club.

Finalmente, el legislador remarcó que toda la documentación, balances y el decreto provincial que autorizó el gasto, están a disposición para ser consultados. "Somos gente de bien y los papeles dicen la verdad", concluyó, ratificando su convicción de que la visibilidad lograda para los productos nogoyaenses en la Capital Federal justifica el esfuerzo administrativo realizado.

La oposición cuestiona el subsidio

A través de un duro comunicado, los concejales del Bloque Más para Nogoyá expresaron su preocupación por el destino de los 34 millones de pesos otorgados por la provincia. Cuestionan la "discrecionalidad" en la asignación de recursos y exigen transparencia en la rendición de cuentas.

Tras conocerse el Decreto Nº 3881/2025, mediante el cual el Gobierno Provincial otorgó el aporte, los ediles marcaron sus diferencias con la gestión del recurso.

Contraste con las necesidades locales

El eje del reclamo opositor no se centra en la actividad en sí, la cual celebran como iniciativa de desarrollo, sino en la prioridad del gasto en un contexto de austeridad. Según manifestaron, mientras se dispuso de esta "suma grosera" para un evento puntual, “gestiones anteriores para necesidades urgentes de la ciudad fueron rechazadas bajo el argumento de la falta de fondos por recortes nacionales”, recordaron en el fundamento las solicitudes sin éxito de recursos para la compra de un camión compactador, de la puesta en valor del hospital y demás equipamiento para el municipio.

"En cada caso, la respuesta ha sido que no hay fondos. Por eso resulta llamativo que para una actividad impulsada por una asociación que conduce un concejal oficialista, sí, se hayan dispuesto estos recursos", expresaron.

Otro de los puntos de la polémica es la falta de mención al aporte estatal durante la promoción del evento. La oposición señala que en la comunicación pública se destacó el apoyo de empresas privadas y del intendente, pero se omitió informar que la actividad contaba con un financiamiento público millonario.

"Esta omisión es la que genera preocupación. Cuando se trata de recursos públicos, la sociedad merece conocer con claridad el destino, la ejecución y la rendición de esos fondos", expresaron los legisladores, reafirmando que su postura no es contra el sector emprendedor, sino a favor de la transparencia institucional.

Finalmente, el bloque opositor adelantó que promoverán las acciones correspondientes para conocer la trazabilidad del dinero. El objetivo es verificar el uso y la rendición de cuentas definitiva, entendiendo que el acceso a esta información es un derecho de los vecinos de Nogoyá. "La transparencia fortalece a las instituciones y cuida la confianza de la ciudadanía. Nogoyá merece claridad", concluye el documento.