Victoria.- Ante la posibilidad concreta de radicación de un comercio ‘polirrubro’ de gran escala en Victoria (calculado en 200m2 dentro del ejido que comprenden los bulevares), el debate sobre el impacto de las grandes superficies volvió a instalarse en la agenda pública. La inquietud, impulsada inicialmente por comerciantes locales, encontró eco en el Concejo Deliberante, donde la concejal Betina Zabala comenzó a trabajar en una propuesta de regulación.

Según explicó la edil a Paralelo32, el planteo surgió a partir de un grupo de comerciantes que se acercó con una preocupación concreta: la eventual llegada de un emprendimiento de grandes dimensiones, con respaldo económico externo, que podría alterar significativamente el equilibrio del mercado local. “Me vienen a plantear la situación y a decirme si hay algo para hacer”, relató.

En ese marco, Zabala aclaró que una eventual prohibición no resulta viable ni deseable. “Prohibir no es la solución de nada, y menos cuando de comercio se trata”, sostuvo, al tiempo que remarcó la necesidad de buscar alternativas que permitan equilibrar la competencia sin impedir inversiones.

Uno de los datos que dimensiona el alcance del planteo es el relevamiento realizado por los propios comerciantes: 52 negocios y 109 familias que dependen directamente de esas actividades. “No me trajeron un número aproximado, me trajeron un número exacto”, amplió, poniendo el acento en la cantidad de puestos de trabajo locales en juego.

A partir de ese diagnóstico, la propuesta que impulsa Zabala se orienta a una regulación territorial y temporal. En concreto, plantea limitar por un período determinado la instalación de este tipo de grandes superficies dentro del área céntrica —delimitada por los bulevares—, permitiendo su radicación en otros sectores de la ciudad. “No se está prohibiendo, se está regulando”, insistió.

El objetivo es evitar una competencia directa con los comercios ya establecidos, en un contexto económico que —según advirtió— ya viene mostrando señales de retracción, con cierres y reconfiguraciones en el mapa comercial local. A esto se suman las dificultades para competir con estructuras de mayor escala, que cuentan con ventajas en costos, logística y volumen de compra.

En ese sentido, la concejal también hizo referencia a las transformaciones del consumo, marcadas por el crecimiento del comercio electrónico y la búsqueda de precios más accesibles, lo que complejiza aún más la situación de los pequeños y medianos comerciantes de la ciudad.

Asimismo, Zabala planteó la necesidad de avanzar en políticas de acompañamiento y capacitación para quienes deciden iniciar un emprendimiento. Señaló que muchos proyectos enfrentan dificultades para sostenerse en el tiempo, no solo por la competencia o la saturación de la oferta, sino también por la falta de información sobre la demanda real y las condiciones del mercado. En ese sentido, consideró clave generar herramientas que permitan tomar decisiones más informadas y reducir riesgos al momento de invertir.

El proyecto ya fue girado a la comisión de Legales del Concejo Deliberante, donde se prevé convocar a los comerciantes involucrados y a representantes del Centro Comercial para ampliar el análisis.

En ese punto, emerge también un dato que no pasa inadvertido: el reclamo que dio origen a la iniciativa no se canalizó inicialmente a través de la entidad que nuclea al sector, sino que surgió de manera independiente. Si bien el Centro Comercial manifestó su intención de interiorizarse y acompañar el tratamiento del tema, su aparición en esta instancia abre, de forma implícita, una reflexión sobre los niveles de acompañamiento y representación que perciben hoy los comerciantes locales en un escenario cada vez más desafiante.