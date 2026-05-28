El reconocimiento a la cantante nogoyaense había sido promovido por la directora de Cultura, Karina Clementin, con el objetivo de destacar la trayectoria artística y la proyección internacional alcanzada por Emilia Mernes, quien en los últimos años se convirtió en una de las figuras más reconocidas del pop argentino y latinoamericano.

Sin embargo, el tratamiento del expediente quedó envuelto en tensión política luego de que Peñaloza abandonara el recinto durante la sesión ordinaria.

Antes de retirarse, la viceintendenta tomó la palabra y expresó los motivos de su decisión. “Por la trayectoria de una institución de 120 años en la educación de nuestro pueblo, por principios éticos, en desacuerdo con el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo y el dictamen aprobado en comisión, me voy a retirar del recinto”, manifestó.

Tras sus declaraciones, dejó la presidencia del Concejo en manos de la vicepresidenta Ayelén Correa, quien continuó con el desarrollo de la sesión y el tratamiento del proyecto.

El episodio no tardó en generar repercusiones tanto en el ámbito político local como en redes sociales, donde comenzaron a circular videos y fragmentos de la intervención de la viceintendenta.

Según trascendió posteriormente, el trasfondo del conflicto estaría relacionado con declaraciones realizadas tiempo atrás por la artista en distintos medios nacionales. En esas entrevistas, Emilia Mernes había relatado situaciones de bullying sufridas durante su adolescencia en Nogoyá, experiencias que marcaron parte de su historia personal antes de iniciar su carrera musical.

De acuerdo con versiones difundidas por medios locales y provinciales, esos dichos habrían sido interpretados como referencias indirectas hacia personas vinculadas al entorno familiar de la dirigente política.

Más allá de la controversia generada en el recinto, el proyecto avanzó como reconocimiento a la carrera internacional de la cantante, nacida en Nogoyá y con presencia creciente en escenarios y plataformas de América Latina y Europa.

El debate también dejó expuestas distintas miradas dentro de la comunidad respecto al significado de este tipo de reconocimientos públicos. Mientras algunos sectores consideran que la artista representa un orgullo para la ciudad por su proyección internacional, otros entienden que determinadas declaraciones del pasado generaron malestar en ámbitos locales.

La situación volvió a colocar a Nogoyá en el centro de la escena mediática provincial y abrió un debate que excede el ámbito político: el vínculo entre figuras públicas, sus experiencias personales y el reconocimiento institucional de las comunidades donde nacieron.