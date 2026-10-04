Nogoyá.– El estreno de la serie "Cautiva", inspirada en los acontecimientos institucionales y judiciales que derivaron en el allanamiento del convento de las Hermanas Carmelitas Descalzas y en la posterior condena de la priora Luisa Toledo, por el delito de privación ilegítima de la libertad, generó una amplia repercusión en la opinión pública. La puesta en pantalla de la producción audiovisual funcionó como un detonante para que diversas personas vinculadas a la causa, brindaran precisiones sobre la vida de clausura y los severos mecanismos de aislamiento ejercidos durante años en la institución.

En ese contexto, el periodista de investigación Daniel Enz se refirió al origen de la causa judicial que comenzó a gestarse a partir de sus publicaciones. Según detalló el cronista, las primeras sospechas surgieron en 2014 tras la recepción de un correo electrónico anónimo que advertía sobre anomalías en el predio religioso. La advertencia derivó en un trabajo de campo de dos años en la localidad, registrando testimonios de vecinos, consultas institucionales e historiales médicos.

Enz puntualizó que un punto de inflexión estuvo dado al constatar el ingreso nocturno de religiosas al hospital local, quienes presentaban cuadros severos de desnutrición, diabetes y marcado deterioro físico.

A partir de allí, la investigación periodística permitió localizar a ex integrantes de la congregación que mantenían un hermético silencio por temor. Respecto a la construcción dramática de la serie, Enz reveló que una de las escenas finales reproduce un hecho real de su investigación, donde organizó el reencuentro de una ex carmelita con sus familiares en una estación de servicio de María Grande, cinco años después de haber abandonado el convento y tras un extenso periodo de incomunicación.

El testimonio de las familias

Por su parte, familiares de Silvia Albarenque, cuya historia sirvió de inspiración principal para la trama, transmitieron las sensaciones generadas en el seno del grupo familiar tras el lanzamiento del producto audiovisual. Marcelo Albarenque, hermano de la ex religiosa, aclaró que si bien Silvia participó en la elaboración del proyecto y aportó vivencias personales, la protagonista sintetiza además experiencias de otras ex monjas, como Roxana Peña, combinadas con elementos de carácter simbólico.

Albarenque remarcó la importancia de abordar la serie como una ficción basada en hechos reales sin buscar paralelismos exactos en cada escena. Asimismo, manifestó que el fuerte impacto emocional que el proceso judicial e institucional causó en el núcleo familiar motivó a varios de sus integrantes a postergar el visionado completo de la producción.

Nuevas voces sobre la vida en la clausura

La repercusión de la miniserie motivó la reaparición pública de otras ex religiosas que formaron parte de la comunidad. Evelyn Trinidad Garay, quien permaneció en el convento de Nogoyá entre los años 2002 y 2005, ofreció un testimonio detallado sobre la rutina diaria en el recinto. Garay coincidió en la clausura con Silvia Albarenque y ratificó que el contacto verbal entre las internas estaba severamente restringido por la norma de silencio que regía durante toda la jornada, con la sola excepción de dos horas de recreación.

La ex monja describió también la aplicación de castigos corporales, el uso del cilicio y las prácticas de flagelación comunitarias que se realizaban en la oscuridad durante la noche. Garay confirmó que aún conserva cicatrices físicas derivadas de tales exigencias y adelantó que volcó sus vivencias en un libro de su autoría, titulado "Las celdas de Dios", el cual prevé publicar próximamente en plataformas digitales.

Reconocimiento en la Legislatura provincial

El impacto social e institucional del caso y su posterior adaptación mediática tuvieron eco en el ámbito político provincial. En la Cámara de Diputados de Entre Ríos ingresó un proyecto de declaración impulsado por el legislador Juan Manuel Rossi, con el acompañamiento de su bloque, para declarar de interés legislativo la serie "Cautiva".

La iniciativa fundamenta que la obra aborda problemáticas vinculadas al abuso de poder, los mecanismos de control, el aislamiento y las distintas formas de violencia que permanecieron ocultas durante décadas, visibilizando al mismo tiempo el proceso de reconstrucción personal de quienes lograron salir de la situación de sometimiento.