En Libertador San Martín el Ejecutivo municipal por medio del decreto N° 167-20 habilita bajo cumplimiento de estrictas medidas sanitarias, a la apertura de comercios minoristas, servicios y oficios, adhiriendo al Decreto Provincial N° 624 que faculta a los municipios hacer dichas concesiones.

Sobre el tema, el Presidente del Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Libertador San Martín, Reinaldo Reichel, manifestó a Paralelo 32 su satisfacción por este principio de alivio, y agregó que estas medidas se encuentran en sintonía con lo que solicitado desde la institución por medio de una nota dirigida al Intendente y al Concejo Deliberante.

Reichel resaltó que en el escrito “agradecimos al municipio por la eximición de la tasa comercial, afectada por la cuarentena, además, solicitamos ampliar los rubros que puedan abrir sus puertas del comercio y servicios de la localidad, atendiendo a rigurosos protocolos de seguridad sanitaria”.

Seguidamente especificó que los rubros para los cuales solicitaron esta medida fueron “calzados y marroquinería, vestimenta, bazar y artesanías, heladerías, comedores y restaurantes, hoteles y hospedajes, relojería y salones de belleza y peluquería. Los comerciantes habilitados se comprometerán a cumplir las normas sanitarias por escrito y, en caso de incurrir en falta será inhabilitado, amén de las multas y otros cargos que les corresponda por la infracción”.

El Presidente Municipal, Raúl Casali, respecto al tema afirmó a Paralelo 32 que, “efectivamente estamos en una etapa de flexibilizar. En esta etapa se estaría flexibilizando comercio minorista y oficios”, y agregó que “El Gobernador facultó a los municipios a habilitar, como así también el control queda en nuestras manos”.

Casali indicó que “Tenemos que empezar a trabajar con mucha prudencia, con mucha conciencia del distanciamiento social, con todos los elementos de seguridad y protección que hemos mencionado y que está en nuestro protocolo. Apelamos a la buena voluntad y responsabilidad, tanto como a cliente como comerciante. Esto lo tenemos que hacer para beneficio de todos, porque tenemos una vara muy alta, si duplicamos los casos dentro de los quince o veinte días en esta etapa, se nos puede venir un bloqueo total” concluyó.