La lucha contra la pobreza y la búsqueda de la paz internacional concentran las principales expectativas de los argentinos sobre el pontificado de León XIV. Así lo revela un relevamiento del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, elaborado por el Observatorio de las Creencias en Argentina (OCreAR), perteneciente al Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El estudio muestra que, más allá de las cuestiones doctrinales o de la vida interna de la Iglesia, una parte importante de la sociedad espera que el Papa centre su atención en los problemas sociales y los desafíos globales.

La pobreza encabeza las respuestas, con el 43,2%, seguida por la paz internacional, con el 20,6%. En conjunto, ambos temas reúnen el 63,8% de las prioridades señaladas por los encuestados.

La visita papal divide las opiniones

La importancia atribuida a una eventual visita de León XIV a la Argentina presenta opiniones prácticamente divididas en dos mitades. El 49,3% considera que sería algo o muy importante, mientras que el 50,7% la juzga poco o nada importante.

Sin embargo, las respuestas varían según la edad, el género y el lugar de residencia.

Entre las personas de 50 años o más, el 58,3% considera importante la visita, frente al 39,8% de los jóvenes de entre 16 y 29 años.

Por género, la valoración positiva alcanza al 53,7% de las mujeres y al 44,5% de los varones.

La diferencia más marcada aparece al comparar el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el resto del país. En el AMBA, el 35,5% considera importante la visita, mientras que fuera de esa región el porcentaje asciende al 56,2%.

La brecha de 20,7 puntos porcentuales muestra que el lugar de residencia es uno de los factores que más influyen en la valoración de una eventual llegada del Pontífice.

“La figura papal parece conservar una valoración positiva de su presencia pública, aunque ello no se traduzca necesariamente en un mayor acercamiento personal a la religión ni en un fortalecimiento de las búsquedas espirituales”, señaló Juan Cruz Esquivel, director del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina.

¿La visita podría acercar a más personas a la religión?

El relevamiento también indagó si una eventual visita papal podría generar un mayor acercamiento a la religión o la espiritualidad. Las respuestas muestran diferencias entre generaciones y regiones.

Entre los jóvenes de 16 a 29 años, el 27,6% cree que ese acercamiento podría ser mucho o bastante. La proporción aumenta al 39% entre quienes tienen de 30 a 49 años y alcanza el 38,4% en las personas de 50 años o más.

Las diferencias por género también son significativas: el 42,2% de las mujeres espera un mayor acercamiento religioso o espiritual, frente al 28% de los varones.

En cuanto a la distribución territorial, el 22,1% de los habitantes del AMBA considera posible ese acercamiento, mientras que en el resto del país el porcentaje llega al 42,1%.

Los datos muestran que la valoración de la figura papal no necesariamente está vinculada con una mayor identificación religiosa. También puede expresar expectativas sobre el papel público de la Iglesia frente a los problemas sociales.

La pobreza, la principal prioridad para León XIV

Al consultar qué temas debería priorizar el Pontífice, la pobreza quedó ampliamente en primer lugar, con el 43,2% de las respuestas. En segundo término se ubicó la paz internacional, con el 20,6%.

El resto de las prioridades se distribuyó de la siguiente manera:

Transparencia de la Iglesia: 9,7%.

9,7%. Migraciones: 6,9%.

6,9%. Medio ambiente: 5,1%.

5,1%. Doctrina: 4,6%.

4,6%. Abusos sexuales: 4,2%.

4,2%. Familia: 2,9%.

2,9%. Inteligencia artificial: 1,7%.

1,7%. Diálogo interreligioso: 1%.

La pobreza adquiere todavía más relevancia entre los jóvenes de 16 a 29 años, donde alcanza el 49,2%. También registra porcentajes elevados entre las personas con menor nivel educativo, con el 45%, y entre los residentes del AMBA, con el 50,9%.

Este resultado presenta un contraste significativo: los jóvenes son quienes menos importancia atribuyen a la visita papal y quienes menos esperan que los acerque a la religión o la espiritualidad, pero también son el grupo que más destaca la necesidad de que el Papa priorice la pobreza.

De esta manera, la distancia respecto de las instituciones religiosas no implica necesariamente indiferencia ante los problemas sociales ni ante la posibilidad de que el Pontífice intervenga públicamente sobre ellos.

La paz internacional también gana relevancia con la edad

La paz internacional ocupa el segundo lugar entre las principales demandas, aunque su importancia varía según la edad de los encuestados.

Entre los jóvenes de 16 a 29 años, el 12% considera que debería ser una prioridad del pontificado. La proporción sube al 24,8% en el grupo de 30 a 49 años y alcanza el 23,6% entre las personas de 50 años o más.

Para Marcos Carbonelli, director del Observatorio de las Creencias en Argentina, los resultados reflejan una expectativa centrada en la capacidad del Papa para intervenir frente a los principales desafíos sociales y globales.

“Más que las cuestiones doctrinales o internas de la Iglesia, la pobreza y la paz aparecen como las demandas centrales de la sociedad argentina hacia el nuevo pontificado”, sostuvo.