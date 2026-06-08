La población mundial alcanza este martes los 8.000 millones de personas, según una proyección de Naciones Unidas que atribuye la mayor parte del crecimiento a las naciones en vías de desarrollo en África.

Entre ellas, Nigeria es un lugar con los recursos casi en su límite. Más de 15 millones de personas en Lagos compiten por todo: desde la electricidad para iluminar sus hogares hasta espacios en los autobuses abarrotados para tardar dos horas en la ida y vuelta a los trabajos.

Algunos niños nigerianos salen para la escuela a la 5:00 de la mañana. La ONU espera que en las tres próximas décadas la población aumente de 216 millones en la actualidad a 375 millones, lo que convertiría a Nigeria en el cuarto país del mundo en población, después de la India, China y Estados Unidos.

La cifra de 8.000 millones proyectada para este martes es más simbólica que precisa y el reporte de la ONU divulgado en el verano incluye algunos datos sorprendentes.

El crecimiento amenaza con dejar más atrás a los países en desarrollo, en medio de la lucha de los gobiernos por aumentar sus aulas y empleos para un creciente número de jóvenes, mientras la inseguridad alimentaria se convierte en un problema más urgente.

Nigeria es uno de ocho países que acumularán más de la mitad de la población mundial entre ahora y 2050, junto a otras naciones africanas como el Congo, Etiopía y Tanzania.

«Se proyecta que la población en muchos países subsaharianos se duplicará entre 2022 y 2050, lo que pondrá presión adicional sobre recursos ya en el límite y será un reto para las políticas para reducir la pobreza y las desigualdades”, dijo el reporte de la ONU.

Los pronósticos indican que la población mundial alcanzará los 8.500 millones en 2030, los 9.700 millones en 2050 y los 10.400 millones en 2100.

Otros países en la lista de mayor crecimiento demográfico son Egipto, Pakistán, Filipinas y la India, que sobrepasará a China como el país más poblado del mundo el año próximo.

El rápido crecimiento poblacional también implica más personas compitiendo por escasos recursos como el agua y deja a más familias enfrentando hambrunas con el impacto del cambio climático en la producción de granos en muchas partes del mundo.

Según la ONU, la población en África subsahariana crece un 2,5 % anualmente, más de tres veces el promedio global. Algo de ello puede atribuirse a que la gente vive más tiempo, pero el tamaño de las familias sigue siendo el factor principal.

Las mujeres en el África subsahariana registran como promedio 4,6 nacimientos, el doble del promedio global de 2,3.

Las familias crecen más cuando las mujeres comienzan a tener hijos desde temprano y 4 de cada 10 niñas en África se casan antes de los 18 años, según cifras de la ONU.

La tasa de embarazo adolescente en el continente es la mayor del mundo: alrededor de la mitad de los niños nacidos globalmente en el último año de madres menores de 20 años fue en el África subsahariana.

Así y todo, cualquier esfuerzo ahora para reducir el tamaño de las familias no lograría cambiar mucho las proyecciones de crecimiento poblacional para 2050, dice la ONU, porque dos terceras partes están impulsadas por un crecimiento anterior.

En 61 naciones, sin embargo, se espera que el crecimiento poblacional se reduzca en un 1 %.

La población actual de Estados Unidos es ahora de unos 333 millones, según datos de la Oficina del Censo de EEUU. El crecimiento poblacional en 2021 fue de solo 0,1 %, el menor desde la fundación del país.

«En el camino vamos a tener un crecimiento más lento y la pregunta es ¿de cuánto?”, dijo William Frey, un experto en demografía de Brookings Institution. «El recurso real para EEUU y muchos otros países desarrollados es la inmigración”.