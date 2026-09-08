Los resultados de las pruebas PISA 2025 generaron una respuesta del Gobierno nacional. El Ministerio de Capital Humano reconoció el retroceso de los estudiantes argentinos en Ciencias, Lectura y Matemática, pero atribuyó parte de la situación a las políticas educativas implementadas durante gestiones anteriores.

A través de la Secretaría de Educación, la cartera encabezada por Sandra Pettovello calificó como "crítica" la situación de los aprendizajes y señaló que los resultados reflejan el recorrido acumulado después de 12 años de escolaridad.

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Capital Humano habló de una situación crítica

"Si bien los resultados se inscriben en una tendencia global de estancamiento y descenso, en la Argentina el retroceso se produce sobre un punto de partida que ya era bajo y evidencia una situación crítica en los aprendizajes", expresó el Ministerio en un comunicado.

La cartera sostuvo que las pruebas reflejan los aprendizajes acumulados por estudiantes cuyas trayectorias escolares comenzaron en 2013, por lo que los resultados abarcan buena parte de su recorrido educativo.

El Gobierno reconoció que existe una tendencia internacional de estancamiento y caída en los desempeños, pero consideró que ese fenómeno no alcanza para explicar por sí solo la magnitud del retroceso argentino.

Críticas a las gestiones anteriores

En su análisis, Capital Humano apuntó directamente contra las políticas educativas desarrolladas durante los gobiernos anteriores.

El Ministerio habló de una "cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas" y sostuvo que determinadas medidas implementadas durante ese período contribuyeron al deterioro de distintos sectores del sistema educativo.

El planteo oficial se conoció luego de la difusión de los resultados de PISA 2025, que mostraron una caída de Argentina en las tres áreas evaluadas respecto de la edición anterior.

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La caída educativa también se observa a nivel mundial

El Gobierno señaló que los resultados de PISA 2025 fueron, a nivel internacional, los más bajos desde que comenzó el programa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el año 2000.

La tendencia de estancamiento o retroceso también alcanzó a buena parte de América Latina, aunque Capital Humano remarcó que Argentina parte de niveles de desempeño que ya eran bajos.

Entre las distintas áreas evaluadas, Lectura registró el descenso más pronunciado a nivel mundial, especialmente en las capacidades que requieren mayor complejidad.

La OCDE detectó a los "lectores apresurados"

Uno de los fenómenos señalados por la OCDE fue el crecimiento de los denominados "lectores apresurados".

Se trata de estudiantes que responden las evaluaciones rápidamente, pero con respuestas incorrectas. Según el organismo internacional, este comportamiento casi se duplicó entre 2018 y 2025.

El dato fue incorporado por el Gobierno como una señal de las dificultades que enfrenta el sistema educativo para desarrollar capacidades de comprensión y análisis más complejas.

Los planes que impulsa el Gobierno

Frente a este escenario, Capital Humano destacó la implementación del Plan Nacional de Alfabetización y el Plan Nacional de Matemática como herramientas para intentar revertir las dificultades detectadas.

El Plan Nacional de Alfabetización busca fortalecer desde los primeros años la capacidad de los estudiantes para leer, comprender y producir textos acordes a su edad.

El Plan Nacional de Matemática, en tanto, apunta a mejorar las capacidades matemáticas y numéricas de los alumnos.

La estrategia oficial plantea así intervenir sobre dos de las áreas que aparecen entre las principales dificultades de aprendizaje que reflejó la evaluación internacional.

Qué evalúa PISA

Las pruebas PISA se realizan cada tres años y están destinadas a estudiantes de 15 años. A diferencia de una evaluación centrada exclusivamente en contenidos escolares, buscan medir cómo los alumnos aplican sus conocimientos y capacidades en Matemática, Lectura y Ciencias.

En la edición 2025 participaron en Argentina alrededor de 11.200 estudiantes de 413 escuelas de todo el país.

Los resultados permiten comparar el desempeño de los sistemas educativos participantes y analizar la evolución de los aprendizajes a lo largo del tiempo.

El desafío que dejan los resultados

La evaluación volvió a poner en discusión el nivel de los aprendizajes en Argentina y abrió un nuevo debate sobre las causas del deterioro y las políticas necesarias para revertirlo.

Mientras el Gobierno atribuyó buena parte de la situación a decisiones tomadas durante gestiones anteriores, también reconoció que existe un problema estructural de aprendizaje que se inscribe en una tendencia internacional.

El desafío planteado para los próximos años será determinar si los nuevos programas de alfabetización y matemática consiguen modificar esa tendencia y mejorar los resultados de los estudiantes argentinos.