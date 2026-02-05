La ciudad de Crespo se prepara para recibir un espectáculo musical de gran magnitud y carácter integral. El domingo 8 de febrero, desde las 20:00, el Anfiteatro del Lago será escenario de “Pinceladas de Rock: Volumen I, II, III y del Recuerdo”, una propuesta sinfónica coral de 90 minutos de duración que ha recorrido gran parte de la provincia de Entre Ríos con notable convocatoria.

La actividad será gratuita y abierta a toda la comunidad, y es organizada por la Municipalidad de Crespo, en el marco de su agenda cultural de verano. El espectáculo ya se presentó en diversas localidades entrerrianas y también en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, donde cada función contó con una multitud de espectadores que ovacionaron el repertorio.

La propuesta artística se desarrolla en formato sinfónico coral, combinando coro mixto, solista, banda y orquesta sinfónica. La obra está compuesta por fragmentos emblemáticos del rock nacional argentino y reúne algunas de las melodías más representativas de los últimos 40 años. La puesta en escena integra 110 voces y 56 músicos, conformando un despliegue sonoro y visual de alto impacto.

El proyecto nació a mediados de 2022 y articula el trabajo de distintos organismos artísticos de la provincia. En esta presentación participarán la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo, el Coro Municipal del Centenario de Crespo, el Coro Municipal de Viale, el Coro de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y el Coro Municipal de María Grande. El solista vocal será Francisco Scotta, mientras que la dirección general estará a cargo del maestro Eduardo Retamar.

Con esta presentación, Crespo suma a su agenda cultural un espectáculo de jerarquía provincial, que combina la potencia del rock argentino con la riqueza expresiva del formato sinfónico coral. La propuesta invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una noche única de música al aire libre, en un espacio emblemático de la ciudad y con entrada libre.