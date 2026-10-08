El cantante y compositor Piero de Benedectis murió a los 81 años, durante las primeras horas de la mañana del miércoles 7 de octubre, según comunicó la cuenta oficial del músico que dejó una huella imborrable y marcó a generaciones con la canción popular.

El autor de clásicos como "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo", habría atravesado graves problemas de salud durante el último año y, según se supo en las últimas horas, permanecía internado en el Hospital Italiano.

Su historia

Nacido en Italia en 1945, llegó a Argentina junto a su familia cuando tenía sólo tres años, lugar donde desarrolló la mayor parte de su carrera artística a largo de más de cinco décadas, construyó un repertorio ligado a la canción popular y de contenido social, con temas como “Mi viejo”, “Coplas de mi país”, “Pedro nadie”, “Llegando llegaste” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”.

Piero se consagró definitivamente de la mano de su inolvidable dupla creativa con el poeta José Tcherkaski, con quien dio forma a himnos generacionales que trascendieron las fronteras nacionales. Temas como "Mi viejo", que se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de la música hispanoamericana y grabada por cientos de artistas.

Las múltiples distinciones no tardaron en llegar, entre ellas, se destaca un Premio Konex en 1985 y el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2016, un galardón con el que la Academia reconoció más de cinco décadas dedicadas al arte, la poesía y el compromiso social.

Más allá de los escenarios musicales y de su recordada faceta como baladista y trovador, el intérprete incursionó en el mundo de la actuación y el cine nacional donde participó en la película El profesor patagónico (1970) -protagonizada por Luis Sandrini-, e interpretó a un joven sacerdaote llamado Raúl. Piero musicalizó escenas con varios de sus primeros grandes éxitos como "Llegando, llegaste" y el propio "Mi viejo".

​La historia detrás de una canción que fue un himno

​En sus redes sociales, Antonio Contreras publicó que cuando Piero terminó de componer la música de «Mi viejo», quiso que su padre fuera uno de los primeros en escucharla. Para ello, lo llevó a la sala de su casa, descolgó el teléfono con el fin de evitar interrupciones y comenzó a cantar. Su padre, Lino, tenía apenas 48 años. Mientras escuchaba los versos, rompió en llanto —un hecho insólito, ya que Piero contaría años después que jamás lo había visto llorar—. Al terminar, Lino se secó los anteojos y, todavía con la emoción a flor de piel, protestó en una simpática mezcla de italiano y español por el fragmento que decía que él caminaba lento.

​Sin embargo, la letra de la canción no es de Piero, sino del escritor y periodista José Tcherkaski, quien compuso esta obra en colaboración con él (Piero puso la melodía y Tcherkaski los versos). Esto explica una confusión muy común: el hombre real que inspiró la letra de la canción era el padre del escritor, no el padre de Piero.

​El padre de José se llamaba Mario Tcherkaski, un inmigrante nacido en Rusia que poseía una sólida formación intelectual. Tras emigrar a Buenos Aires, se ganaba la vida como vendedor ambulante de sábanas. A pesar de las constantes dificultades económicas, Mario mantuvo intacta su pasión por los libros y el teatro, siendo el principal responsable de inculcarle a su hijo el amor por la literatura.

​Mario falleció a los 52 años, cuando José apenas tenía 14. Tiempo después, el joven escribió un poema titulado «El ambulante» en su memoria. Años más tarde, rescataría de aquel texto una frase mítica que terminaría resonando en todo el continente: «Viejo, mi querido viejo».

​A finales de la década de 1960, José Tcherkaski conoció a Piero y formaron una dupla creativa perfecta. De los entrañables recuerdos de Mario nació finalmente «Mi viejo». Al principio el camino no fue sencillo; ninguna discográfica mostraba interés hasta que CBS decidió jugársela por el tema, lanzándolo en 1969. Con los años se consagró como uno de los máximos tributos musicales a la figura paterna en América Latina.

​Años después, José Tcherkaski reveló un detalle muy íntimo: mientras su padre Mario estuvo vivo, él jamás se habría atrevido a llamarlo «viejo». Terminó haciéndolo, irónicamente, en una canción que Mario nunca llegó a escuchar (quien sí la escuchó emocionado en vida fue Lino, el padre de Piero)