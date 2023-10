En los últimos días, las redes sociales se han divulgado fotos donde se muestran el estado deplorable en el que se encuentra el Salón Teatral Municipal, un lugar que ha sido un bastión de la cultura en la ciudad durante décadas. Estas fotos, compartidas por el reconocido historiador y escritor teatral Orlando Britos, han han generado una serie de preguntas entre los crespenses.

En su publicación, Britos expresó su conmoción ante las impactantes imágenes, afirmando que no pudo contener las lágrimas al ver el estado en el que se encuentra el teatro. Sus palabras fueron contundentes: "Ver estas fotos de nuestro querido Teatro, me hizo llorar... no lo pude contener... son muy fuertes... se necesita mucha ignorancia o maldad, vaya a saber, deben darnos una explicación... que pasó??? Por favor... uno que asuma y hable.... la población se lo merece por respeto..."

Las imágenes muestran que se han retirado las butacas y el telón, el espacio totalmente desarmado. “Es evidente que el Salón Teatral Municipal ha sido abandonado de manera vergonzosa”, indicó Britos sobre este espacio que ha sido testigo de innumerables representaciones artísticas a lo largo de los años. Ha sido el escenario de obras de teatro, conciertos, danzas y eventos culturales que han enriquecido la vida de los habitantes de Crespo. “La comunidad siempre ha mostrado un apoyo inquebrantable a este espacio cultural, y verlo en un estado de abandono es una afrenta a la historia y la identidad de la ciudad”, expresó.

“La pregunta que surge de manera natural es quiénes son los responsables de este lamentable estado de abandono. Los crespenses exigen respuestas y nombres, quieren saber quiénes "decidieron" permitir que un lugar tan emblemático caiga en el olvido de esta manera. Se necesita que aquellos que han permitido este atropello a la cultura local asuman su responsabilidad y den explicaciones a la comunidad; es hora de que se tomen medidas concretas para restaurar y revitalizar el Salón Teatral Municipal. La cultura es un pilar fundamental en cualquier sociedad, y Crespo no puede permitirse perder un espacio tan valioso. Es necesario un compromiso firme por parte de las autoridades locales para rehabilitar este teatro y devolverlo a su gloria pasada”, concluyó en su plateo.