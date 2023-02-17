Pianistas Federales, el proyecto colectivo conformado por Silvia Teijeira (Entre Ríos), Fernanda Sandoval (Neuquén) y Débora Barbuto (Bs As) se presenta en el Centro Cultural Kirchner de la Ciudad de Buenos Aires el 3 de marzo, en el marco del Festival SUBAN, que tiene como objetivo impulsar un espacio de promoción, difusión, reconocimiento y estímulo al sector artístico vinculado con el género musical en todo el país.

El proyecto se conforma en el año 2019, y apunta a construir un espacio de difusión para la música argentina y latinoamericana desde el piano, en confluencia con una mirada federal y de género. Este encuentro nace desde la búsqueda desde el piano solista y también a seis manos, como recurso novedoso y creativo proyectado a los sonidos propios de las distintas regiones de los territorios.

“Compositoras, arregladoras e intérpretes, gestoras, productoras y también docentes, se sienten interpeladas por la mirada de género y desde la interacción constante con las mujeres que las escuchan y las sienten referentes en las diferentes facetas de su propuesta. En igual jerarquía, también comparten el concepto de Federalismo Cultural, convencidas del valor de las culturas regionales, y la importancia de su circulación y difusión”, aseguran las pianistas.

Esta propuesta, rica y bella en su música, regional en lo artístico y cultural, se desarrolla desde los escenarios y en espacios creados para el encuentro reflexivo y de gestión, en torno a estos tres aspectos: el artístico laboral, la cuestión de género y el federalismo cultural.

Desde el punto de vista creativo, el proyecto tiene como objetivo rescatar y poner en valor un repertorio popular y en parte poco concurrido hacia estos formatos instrumentales, representativo de la unidad que supone hablar de “una música argentina” más allá de la diversidad de ritmos, formas musicales y geografías.

Dentro de esta propuesta, se incluyen especies tan diversas como tango, vals criollo y milonga, estilo, tonada norteña, cueca campesina y canción cordillerana, chamamé, zamba, rasguido doble, galopa y un aire de vidala, joropo, aunadas en torno de un mismo instrumento.

“Esta es nuestra manera de expresar el federalismo artístico, del cual la cultura porteña forma parte, de manera integrada a una dimensión identitaria musical y nacional más amplia. La inclusión de varias compositoras nos permite desarrollar también el eje de la cuestión creativa vinculada al mundo de la mujer, en una mirada que resulta igualmente integradora”, afirman.

El concepto de “integración” es asimismo la base del eje reflexivo que se pondrá en juego a través de la mesa redonda y la documentación en texto y video que se genere: se trata de integrar la cultura musical porteña y la cultura musical del “interior” del país, del mismo modo en que se pretende integrar el rol protagónico de la mujer como artista y creadora a una sociedad constituida por ciudadanos de géneros diversos, que requiere de una completa igualdad de posibilidades, en un contexto que demuestra la necesidad de seguir fortaleciendo esta idea frente a las desigualdades imperantes todavía en diversos ámbitos, incluidos los culturales y artísticos.

Acerca de ellas

DEBORA BARBUTO

Pianista, compositora y arregladora musical, nacida en Buenos Aires. Es egresada del Conservatorio Nacional de Música «López Buchardo» y de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, formándose asimismo con referentes como Lilián Saba, Juan Carlos Cirigliano y Guillermo Romero. Abocada a la música popular argentina de raíz, acompañó a la cantautora salteña Sara Mamani en numerosos trabajos discográficos y presentaciones. Como intérprete de tango, se desempeñó en el exterior en el marco de la Assoziacione Ítalo-Argentina “Ida y Vuelta”, poniendo de relieve, en los espectáculos de su creación, el vínculo histórico en la creación de esta música. Su primer trabajo discográfico, Viajera, recoge otras tradiciones culturales, abordando folclores de Latinoamérica, los Balcanes y el jazz. En la actualidad, continúa presentando, en plan solista, su homenaje a Ástor Piazzolla. Ejerce su actividad académica en Cátedras y Jefatura de Área Música Popular en la Escuela de Arte «Leopoldo Marechal» de la Provincia de Buenos Aires.

SILVIA TEIJEIRA

Pianista, compositora, arregladora e intérprete, entrerriana, dedicada al folklore argentino en piano solo. Se formó con Graciela Reca, Raúl Barboza, Carlos “Negro Aguirre, Marcela Martínez,

Hilda Herrera, y Luis María Mucillo, entre otros. Su 4to. Disco de folklore argentino en piano solo se llamará Libre, y está en proceso de grabación. Los previos: Rulos de zamba (2005), Latiendo (2009) y Bien florido puro litoral (2013/4), en cd y digital. Publicó tres libros de partituras de música argentina folklórica para piano con sus arreglos:-“Música Argentina de raíz folclórica: Raúl Barboza, Félix Dardo Palorma, Rolando “Chivo” Valladares, Ramón Navarro…, y el Señor piano”(2007). – “Puertas adentro…, abiertas de par en par…” – Composiciones propias (2007). – “Entre Ríos, música de mi terruño”, con sus arreglos para piano de música entrerriana. Cco -producido por la E.M. de Victoria y la F.C d Ed. Uner. Financiado por el CGE/ DES, y se distribuye en forma gratuita en los profesorados de música de la provincia. Filmó numerosos vídeos artísticos, dirigida por el realizador entrerriano M. Bedendo. Se presenta habitualmente en salas de todo el país y ROU y festivales como el Festival de invierno del Chamamé, de Corrientes, el Fest. de Mús. del litoral de Quilmes.

YouTube: https://www.youtube.com/results?search_query=silvia+teijeira+piano

FERNANDA SANDOVAL

Pianista, compositora y docente, nacida en Río Negro, Argentina. Desde los ocho años comenzó a explorar la música conformando el grupo de música folclórica tradicional argentina «Los Sandoval» junto a su padre, Emilio Sandoval, y hermano, Guillermo Sandoval. Continúa sus estudios de teclado y armonía moderno junto a Daniel Sánchez (Cipolletti, Río Negro). Es Profesora en Educación Musical egresada de la Escuela Superior de Música de Neuquén, y Profesora Elemental de Música con especialidad en Piano egresada de la Escuela de Música de Plottier, provincia de Neuquén. Luego continúa formándose junto a referentes como Adolfo Ábalos, Carlos Aguirre, Marcelo Perea. Como pianista ha participado de numerosos proyectos de música folclórica, acompañando a músicos y cantantes de toda la región patagónica.

Actualmente se encuentra trabajando en su primer disco solista, proyecto beneficiado con las BECAS DE CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 2022, como así también en la edición de un primer libro de obras y arreglos con músicas de cultores y artistas de la región patagónica, para piano.

Canal de youtube: https://www.youtube.com/channel/UCT-sfAb_0ijR3t5QCVgPDBw