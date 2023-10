“Venimos a apoyar a Rogelio que será el próximo gobernador de Entre Ríos. No tengo dudas. Después de haber ganado Chaco, Santa Fe y Mendoza, tenemos la expectativa de que Frigerio se transforme en el nuevo mandatario, después de 20 años de un muy mal gobierno en Entre Ríos. Los resultados de las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) son muy auspiciosos”, dijo el candidato a vice de Patricia Bullrich.

Petri llegó a la ciudad de Crespo donde tuvo una serie de actividades proselitistas. Luego se trasladó a Diamante donde hubo una caravana y de allí viajó a Paraná donde completó la jornada del jueves con una recorrida de campaña.

“Estamos a pocos días de que los argentinos voten en un contexto donde la estamos pasando mal. Hoy se conoció el dato de inflación, 12,7% mensual en septiembre y 138% anual. Son más personas empujadas a la pobreza por un Ministro (Sergio Massa) que en lugar de tomar las riendas de la economía, la prende fuego. Quema las naves con los argentinos adentro. De manera irresponsable lanza programas platita que lo único que hacen es aumentar la inflación y la pobreza”, aseveró.

Luego, remarcó: “Massa se ofrece como la solución a los problemas que él ha generado”.

El dirigente radical mendocino apuntó que los problemas de los argentinos “tienen solución, no hay normalizar este estado de cosas. Hay que ordenar la Argentina. Eso es lo que vamos a hacer con Patricia Bullrich: vamos a ajustar el Estado, la política y achicar el déficit que es la causa de todos los males”.

Además, adelantó que en caso de llegar al gobierno, Juntos por el Cambio implementará una reforma laboral para “sacar de la informalidad a los más de 8 millones de argentinos que están precarizados y que el sindicalismo no hace nada por incluir en el mundo del trabajo”. Para ello, hay que reconvertir los planes sociales en empleo y que dejen de ser “anclas de la pobreza”, definió.

El candidato a la vicepresidencia sostuvo que las denuncias por extorsión contra Frigerio que presentó La Libertad Avanza (LLA) por intentar supuestamente comprar dirigentes libertarios con cargos son “falsas. Rogelio es un dirigente honesto y transparente. Lo ha largo de su trayectoria política. Las operaciones están a la orden del día. LLA debería explicar su acuerdo con Massa y porqué el kirchnerismo financia su campaña”, contraatacó.

Petri dijo no estar al tanto de la distribución de boletas cortadas con los cargos nacionales de LLA y los provinciales de Juntos, pero consideró que se trata de la “desesperación” del sector libertario teniendo en cuenta que Frigerio “será el próximo gobernador. Es un manotazo de ahogado para prenderse de Rogelio”.

En orden a esto, estimó Javier Milei necesita esta maniobra “porque viene bajando en las encuestas porque ha decepcionado a su electorado”.

Achicar el gasto público

“Con la compañía de Luis, hicimos el tercer día de la caravana por toda la provincia igual que enero del ‘21 y en las PASO de agosto. Es para concluir una etapa que lleva varios años. Esto no es para improvisados. La complejidad de la situación exige gente con experiencia y preparación”, indicó por su parte Frigerio.

Con base en este criterio, sostuvo que Juntos por el Cambio “es el único cambio posible, serio, preparado para este momento tan delicado de nuestra historia. En Entre Ríos estamos cerca, después de 20 años, de la posibilidad de cambiar y, con el voto, comenzar a construir una realidad distinta”.

Además, sostuvo que él “no investigará” las causas vinculadas con la corrupción en la provincia e indicó que eso es tarea de la Justicia. “Lo que tenemos que hacer desde la política y sí es una obligación indelegable es no mirar para otro lado”, acotó.

En ese orden, adelantó. “Si se probó que hubo un presupuesto de la Legislatura que no fue a la gente, lo tenemos que cortar y dedicarlo a mejorar la salud, la educación y la seguridad”.

Esto implicará, aclaró: “Vamos a reducir el presupuesto que está vinculado con los contratos de los legisladores específicamente, porque claramente se comprobó que no se necesitan tantos porque muchos fueron a los bolsillos de unos vivos y no a mejorar políticas públicas. También reduciremos a la mitad los cargos políticos de la administración pública. Se han duplicado en los últimos años y no se mejoraron los servicios públicos. Todo lo contrario”, remató.