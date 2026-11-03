El peronismo entrerriano necesita alcanzar acuerdos y definir una estrategia electoral para recuperar el gobierno provincial y los municipios. Así lo planteó Cielo Petit durante una entrevista con Radio Justicialista de Concordia, en la que advirtió que los tiempos políticos podrían acelerarse en los próximos meses.

Petit consideró que una eventual suspensión de las PASO en Entre Ríos respondería a una decisión política antes que a razones económicas, porque dificultaría la organización del justicialismo. Según explicó, si el gobernador Rogelio Frigerio impulsa el desdoblamiento electoral y la eliminación de las primarias, los plazos para definir candidaturas podrían acortarse considerablemente a partir de febrero.

En ese contexto, señaló que realizar internas partidarias por fuera de las PASO resulta inviable por su costo y los tiempos de definición y planteó la necesidad de avanzar en acuerdos que contengan las diferentes expresiones.También recordó un principio histórico del justicialismo, «el que gana conduce y el que pierde acompaña», cuya recuperación consideró fundamental para preservar la unidad. «No estamos en posición de improvisar candidatos», enfatizó.

Concordia debe estar en la fórmula provincial

La dirigente de la agrupación Justa, Libre y Soberana, que lidera Enrique Cresto, sostuvo que Concordia debe recuperar protagonismo en las decisiones del peronismo entrerriano.

«Concordia tiene que estar en la fórmula», planteó. Recordó que, en las dos oportunidades en que la ciudad no estuvo representada en la fórmula provincial, el justicialismo perdió la Gobernación. Por eso, consideró estratégico que la dirigencia concordiense construya una posición común, participe de las negociaciones y haga valer el peso político de la ciudad.

Al analizar las aspiraciones a la Gobernación, mencionó que Juan José Bahillo y Marcelo Casaretto han expresado públicamente sus intenciones. En cuanto a Enrique Cresto, valoró que haya manifestado sentirse preparado para asumir esa responsabilidad y destacó su experiencia, conocimiento de la administración pública, capacidad de gestión y equipos de trabajo.

En el mismo sentido, subrayó que Cresto cuenta con un proyecto para Entre Ríos que trasciende una candidatura personal y que va a impulsar, ocupe o no un cargo de gobierno.

Petit insistió en que las candidaturas deben responder a un proyecto colectivo y no solamente a las aspiraciones individuales, priorizando la preparación y las condiciones necesarias para gobernar.

Renovación y protagonismo de las mujeres

La referente concordiense también se refirió a la renovación generacional del justicialismo, un proceso que, según sostuvo, ya está en marcha, pero debe acompañarse de formación política y capacidad de gestión.

«Los espacios en política se ganan trabajando», expresó. Advirtió que quienes aspiran a ocupar cargos deben preguntarse no solamente cómo llegar, sino también qué están preparados para hacer después. Para Petit, ser intendente o gobernador exige mucho más que administrar: requiere conocimiento, criterio político y capacidad para responder a las necesidades de la sociedad.

Asimismo, destacó el creciente protagonismo de las mujeres y planteó que su participación debe superar el cumplimiento formal de la paridad de género.

«Una cosa es que se llame a alguien para que sea candidata y ocupe un lugar por la paridad de género y otra cosa es que discuta en una mesa de decisiones al mismo nivel que los dirigentes políticos hombres. La política es machista», afirmó.

Petit sostuvo que el justicialismo cuenta con mujeres de amplia trayectoria, algunas incluso más preparadas que dirigentes hombres, para asumir responsabilidades de gobierno. También remarcó su peso político al señalar que representan el 51 % del electorado entrerriano.

Consultada sobre una eventual candidatura en Concordia, explicó que forma parte de un equipo político y que decidió expresar sus posiciones y contribuir al debate, sin circunscribir su participación a una eventual candidatura."Soy funcional a un equipo político y estaré en el lugar que ellos definan."

Fuertes cuestionamientos a la gestión de Azcué

Petit también realizó un duro análisis de la administración municipal de Francisco Azcué, a la que definió como «anodina» e «improvisada», sin planificación ni un proyecto de gobierno propio.

Sostuvo que el intendente intenta convertirse en una mala copia de las políticas de ajuste de Javier Milei y Rogelio Frigerio, desconociendo que el municipio debe ofrecer las respuestas más inmediatas a las necesidades de la población.

Cuestionó el tratamiento de los empleados municipales, denunció situaciones de persecución laboral e institucional y criticó las decisiones sobre servicios públicos y la paralización de obras y programas de administraciones anteriores. También acusó al gobierno local de construir un relato alejado de la realidad, presentando como propios proyectos desarrollados o financiados por gestiones precedentes, entre ellos obras de infraestructura y mitigación de inundaciones.

Para Petit, la actual administración privilegia el ajuste y el equilibrio fiscal por encima de las necesidades sociales. Cuestionó que se pretenda gobernar exclusivamente con criterios económicos y sostuvo que el Estado no puede administrarse como una empresa. «En política, dos más dos no es cuatro», sintetizó.

Recuperar la identidad del peronismo

Finalmente, la exdiputada planteó que el desafío del justicialismo no se limita a recuperar espacios de gobierno, sino también a reafirmar su identidad política.

Advirtió que, en los últimos años, el peronismo ha incorporado prácticas y discursos de otras fuerzas, perdiendo parte de aquello que históricamente lo distingue. Consideró necesario actualizar sus formas de organización y comunicación, pero sin abandonar los principios de justicia social.

«Si nosotros perdemos eso que nos caracteriza, de tener al ser humano como centro de la política del peronismo, nos vamos a parecer a todos», concluyó.