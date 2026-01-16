Personal de la Comisaría Quinto Cuartel de Victoria sorprendió ayer a dos masculinos mayores de edad cuando subían a un motovehículo bolsas con pescados capturados ilegalmente en el río Paraná. El hecho ocurrió a las 21:00 horas del jueves 15 de enero en la zona del viejo embarcadero portuario.

Detectados en el lugar

Los efectivos policiales realizaban un recorrido de rutina por la zona del puerto cuando observaron a los individuos que descendían de un pontón de chapa ubicado sobre la dársena. Los hombres cargaban bolsas con especies faunísticas, situación que activó los protocolos de control ante la vigencia de la veda pesquera.

Normativa infringida

La policía actuó en conocimiento de la Resolución N° 1608 de fecha 7 de noviembre de 2025 de la Provincia de Entre Ríos, que establece la veda total para la pesca comercial en aguas de jurisdicción del río Paraná desde el 20 de diciembre de 2025 hasta el 20 de enero de 2026.

Intervención de autoridades

Se solicitó de inmediato la presencia del personal del Área de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de la Provincia de Entre Ríos y de la Prefectura Naval Argentina. Ambas autoridades intervinieron y procedieron a notificar a los infractores por violación al Artículo 6° de la Resolución 1608.

Decomiso

Como resultado del procedimiento, se secuestraron 20 bogas, 14 dorados y la embarcación utilizada para la pesca ilegal. Las autoridades continúan con el proceso administrativo correspondiente.