En la jornada se conoció el deceso del joven Exequiel Jonatan Camejo, de 16 años, de acuerdo a las primeras informaciones por causas de orden natural, una muerte súbita.

En las redes sociales se multiplicaban las expresiones de pesar y dolor.

Desde el Club Atlético Sarmiento, cuya categoría Sub 17, subcampeona de la Copa Federación a nivel provincial, integró recientemente, se adhirió al duelo en los siguientes términos:

“El Club Sarmiento lamenta profundamente comunicar el fallecimiento de Ezequiel Jonatan Camejo, jugador de la categoría Sub 17, de 16 años de edad. La Comisión Directiva, el cuerpo técnico, jugadores y toda la familia del Club Sarmiento acompañan con respeto y profundo pesar a sus familiares, amigos y seres queridos, elevando una oración por su eterno descanso. En señal de duelo institucional, el club permanecerá cerrado durante el día de hoy y mañana. El Club Sarmiento acompaña a la familia en este difícil momento y se pone a su entera disposición”.

De la misma manera, desde la Escuela Secundaria Elsa Capatto de Trucco, de la que era alumno, se expresó el pesar por la noticia de la siguiente manera:

“La comunidad educativa de la Escuela Secundaria Nº 4 Elsa Capatto de Trucco participa con profundo dolor el fallecimiento del joven Exequiel Jonatan Camejo, alumnos de nuestra institución. Expresamos a su familia y amigos nuestras más sinceras condolencias ante esta irreparable pérdida y elevamos una oración por su eterno descanso. Descansa en Paz”.

Expresiones que son sentidamente compartidas en toda la ciudad.

Conocida la lamentable noticia, en adhesión al duelo el fútbol de Veteranos de nuestra ciudad decidió postergar los encuentros convocados para la jornada.