Las lluvias en la costa norte del Pacífico de Perú, provocadas por el ciclón Yaku, dejaron cinco muertos, inundaciones y derrumbes de casas de madera cercanas a ríos, varias de ellas en la capital, informaron el lunes las autoridades.

La Defensa Civil indicó que la víspera una masa de tierra mojada -pegada a una carretera en la norteña región Ancash- cayó sobre dos autobuses y una camioneta dejando cuatro fallecidos y 20 heridos. En la ciudad de Chiclayo, ubicada en la región Lambayeque, un hombre de 33 años murió electrocutado al tocar un cable de energía de un semáforo en una calle inundada.

En la zona norte de Lima unas 30 casas de madera construidas en la ribera del río Chillón fueron afectadas desde la madrugada luego de que el río aumentó su caudal y comenzó a llevarse poco a poco la ribera, donde han sido construidas viviendas precarias.

Celedonia Chota, madre de tres, dijo a la televisora local Panamericana que ha vivido por ocho años al lado del río porque no puede comprar una casa en un mejor lugar. Indicó que despertó en la madrugada cuando sus perros ladraban. La mujer observó cómo su casa era arrastrada por la corriente del río que se llevó sus paredes, ventanas de madera, mesa, sillas y escasas pertenencias. Chota recuperó algunos patos y gallinas que criaba en su patio.

Las lluvias continuaban cayendo con fuerza en cinco regiones de la costa norte del Pacífico peruano, incluyendo la ciudad de Chepén, en la región La Libertad, que amaneció otra vez inundada como la semana pasada y con las paredes desplomadas de su antiguo cementerio. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú, los desbordes e inundaciones son impulsadas por el ciclón Yaku presente en el Pacífico Sur frente a las costas de Perú y Ecuador.

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte postergó el lunes por una semana el inicio de las clases escolares en nueve regiones, incluida Lima. También declaró un estado de emergencia por dos meses para la tercera parte de los distritos capitalinos cercanos a ríos y a la costa del Pacífico.